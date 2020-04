Kaptein Tom Moore bestemte seg for å ta grep da hundreårsdagen hans nærmet seg 30. april. Selskapet med hundre inviterte gjester var avlyst på grunn av viruset.

BBC var blant flere medier som omtalte tiltaket 8. april.

Da fortalte Moore at han ønsket å gå 100 runder på 25 meter i bakhagen til huset han bor med datterens familie i Bedfordshire.

– Det er for sykepleierne og NHS (det britiske helsevesenet), og for den fantastiske jobben de gjør, sa 99-åringen til BBC den gangen.

Brukket hofte

Moore ble nylig operert for en brukket hofte og bruker gåstol i innsamlingen. Målet hans var å få inn 1000 pund til NHS, rundt 13.000 kroner.

Men så havnet historien om han på internett ...

En uke senere var han igjen på direkten på BBC. Onsdag kunne datteren Hannah Ingram-Moore og faren melde at over syv millioner pund var samlet inn, utrolige 92 millioner norske kroner.

Villeste drømmer

– Jeg trodde tusen pund var vanskelig å oppnå, men det vi ser nå er helt ufattelig. Vi hadde ikke i våre villeste drømmer trodd at det britiske folk så til de grader stilte opp for ham og vårt helsevesen.

PÅ TUR: Tom Moore på en av sine runder i bakhagen. FOTO: PA/Scanpix

– Vi er ydmyke, rystet og ekstremt stolte av ham.

Hun tror nå faren vil fortsette å gå.

– Helsevesenet fortjener hver eneste penny vi samler inn, sier han.

Moore tjenestegjorde i Burma og India under andre verdenskrig og jobbet lenge i den britiske hæren etterpå.

Krigen

Til ITV sier han:

– I den forrige krigen hadde vi hæren vår, marinen vår og flyvåpenet vårt, men i denne krigen har vi hæren vår i lege- og sykepleieruniform.

Moore sier til TV-kanalen at han trolig er ferdig med sine 100 runder i hagen til torsdag, men at han vil fortsette å gå.

I skrivende stund har innsamlingen nådd 7,5 millioner pund.



Etter han ble kjent for sin givervilje, har han inspirert flere. Den åtte år gamle jenta Reegan Davis fra Wales, startet aksjon for å sende 99-åringen bursdagskort på nettet, målet hennes er å klare 1500 gratulasjonskort til 100-årsdagen om over to uker.