Hvis du har kjørt E6 nord for Gardermoen har du sannsynligvis lagt merke til det du også: At denne strekningen har et underlag vi ikke er vant til å finne på norske motorveier.

Betongdekket mellom Jessheim nord og Mogreina stammer fra 1989, da det ble bygget ny E6 på strekningen.



I løpet av de siste ti årene har betongen sprukket opp betydelig og på flere steder. Det merkes godt når du kjører der, det smeller i hele bilen når du passerer over skjøtene og sprekkene i dette veidekket.

Arbeidene med å skifte ut betongen på strekningen begynte i mai 2019.

Ferdig i oktober

Nå starter arbeidet med å bytte ut resten av dekket. Statens vegvesen og PEAB stenger veiarbeidsområdet på E6 førstkommende helg.

Fra fredag kveld kl. 20.00 til mandag morgen kl. 05.00 skal entreprenøren gjøre E6 klar til nytt kjøremønster, med to midlertidige rundkjøringer på den 3,5 kilometer lange strekningen Hauerseter- Mogreina.

E6 nord for Gardermoen får redusert framkommelighet fra førstkommende helg. Morten Charles Hoff, Statens vegvesen, og Torfinn Dahl i Peab leder arbeidet. Foto:Statens vegvesen.

Det betyr at E6 blir stengt i begge retninger fra Jessheim nord til Mogreina, med omkjøring via fylkesvei 454 denne helgen.

Fra mandag morgen går man så løs på selve jobben. Frem til arbeidet med å bygge ny vei er ferdig i oktober, vil E6-trafikken gå i sørgående felt fra Hauerseter til Mogreina.

Fartsgrensen blir skiltet ned til 50 kilometer i timen med trafikk i begge retninger. Av hensyn til trafikksikkerheten blir det satt opp midtrekkverk på denne strekningen.

Beklager ulempene

Entreprenøren skal fjerne betongdekket, bygge opp ny veikropp, legge asfalt og merke vegen.

– Vi beklager ulempene dette vil ha for trafikken på E6, men gleder oss til E6-trafikken vil gå i nordgående retning på ny asfalt, uten den støyende dunkingen fra betongdekket, sier byggeleder Morten Charles Jensen i Statens vegvesen i en pressemelding.

