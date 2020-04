Idol-Mari om sin TV-bakgrunn: – Føles som et annet liv

Det står nå igjen seks deltakere i finalerundene av Idol 2020, og en av dem er Mari Eriksen Bølla (15) fra Bryne.

15-åringen har imponert Idol-dommerne på scenen, og Andreas «Tix» Haukeland har beskrevet stemmen hennes som «mektig».

Til tross for sin unge alder, har Bølla drevet med musikk i flere år. Og det hele startet for fullt på Idol-scenen i 2014.

Da hun var ti år gammel deltok hun i den første og eneste norske sesongen av Idol Junior, hvor barn under 15 år konkurrerte mot hverandre.

Bølla nådde finalerundene også i Idol Junior, hvor hun endte på en tredjeplass.

IDOL-FINALIST: Mari Eriksen Bølla. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det er litt merkelig å se tilbake på Idol Junior nå. Jeg føler at jeg har hatt et annet liv før dette. Jeg føler ikke at det er meg som står der. Det er litt uvirkelig å tenke på at jeg har vært med på både Idol Junior og Idol, sier Bølla til TV 2.

Fikk erfaring

Bølla forteller at det var under Idol Junior at hun fant ut at hun ville satse på musikk. Selv om hun bare var et barn, lærte hun mye under de direktesendte TV-sendingene.

– Jeg fikk scenekontroll og lærte hvem jeg var som artist og hva jeg ville videre i livet. Jeg tror ikke jeg hadde vært så komfortabel på scenen nå, om jeg ikke hadde vært med på Idol Junior, sier hun.

Da det ble klart at TV 2 skulle produsere Idol Junior for seks år siden, raste debatten om hvorvidt det var bra for barn å konkurrere i musikk i så ung alder. Bølla er på sin side glad for at foreldrene lot henne melde seg på.

– Jeg var jo bare ti år gammel, så jeg har kanskje glemt det som var negativt med Idol Junior, men jeg husker det som bare gøy. Jeg syntes det var veldig gøy å stå å scenen, og jeg har alltid likt å opptre foran publikum, sier hun.

– Det er mange argumenter for at det er dumt med talentkonkurranser når man er så ung, og jeg kan være enig i at det kan være tungt etterpå, men for min del var det bare positiv, legger hun til.

Vil vise seg fram

Hun har sunget så lenge hun kan huske, og hun er for det meste selvlært i sangteknikk. Etter Idol Junior har hun opptrådte på flere lokale konserter på sørvestlandet, og hun har spilt inn egne låter i studio.

Målet er å kunne stå på store scener, og hun beskriver Idol-deltakelsen som en drøm som går i oppfyllelse.