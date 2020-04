Kravet er et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på 50 kroner og et økt kvelds- og nattillegg på 24 kroner.

LO Kommune er særlig opptatt av at deltidsansatte må få kompensasjon og viser til at deltidsansatte nå fyller vakter i helse- og omsorgstjenesten.

Det kreves også at ansatte som på grunn av epidemien arbeider flere lange vakter, skal ha et engangsbeløp på 1.000 kroner for hver vakt etter tre lange vakter på rad.

(©NTB)