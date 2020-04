– Det er bare tull

– Ser jeg at smitteverntiltakene ikke fungerer, så tar jeg hun ut. De forteller også at det er lav smitterisiko for barna, og jeg tenker at det er viktig for mitt barn å fungere delvis i hverdagen de er vant til å ha, og vi er nødt til å stole på de som styrer landet vårt, sier Knoff Falch til TV 2.

KLAR: Kunnskapsminister Guri Melby mener barnehagene er klare for åpning på mandag. Foto: Terje Pedersen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener at veilederen er laget og basert på de forholdene vi allerede har i barnehagene i dag.

– Noe av det viktigste vil være å sørge for at vi får testet barnehageansatte, og denne kapasiteten jobber vi med å få opp. Det er viktig for oss å sikre at alle som må jobbe i barnehagen, kan jobbe i barnehagen, sier Melby til TV 2.

Kritisk til åpning

Den offisielle veilederen kommer imidlertid kun to arbeidsdager før barnehagene skal åpne dørene igjen. Kunnskapsministeren har forståelse for at mange kunne ønsket seg mer tid.

– Jeg har likevel lyst å rose faggruppa som har jobbet gjennom påsken med å lage en god veileder. Vi må veie behovet for å ta ut informasjon raskt mot informasjon med god kvalitet. Jeg har god tro på at de fleste barnehagene er klare til å åpne mandag, sier Melby.

KRITISK: Smittevernekspert Bjørg Marit Andersen mener ikke barnehagene burde åpne før smittetallene går betraktelig ned. Foto: Fredrik Hagen

Én som derimot er svært skeptisk til at barnehagene åpner igjen er smittevernekspert og forsker Bjørg Marit Andersen. Hun mener det er alt for tidlig å sende de minste barna ut i samfunnet.

– Vi har omtrent like mange nye smittetilfeller nå som vi hadde for en måned siden. Vi har også en dødelighet som går oppover, og en smittespredning som ikke er under kontroll, sier Andersen.

– Svært fornøyd

Hun mener at barnehagene og skolene ikke burde åpne før man ser at antall nye smittetilfeller går ned mot null.

– Jeg synes dette er så kontroversielt som det går an.

Administrerende direktør Anne Lindbo i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er imidlertid svært fornøyd med veilederen som ble presentert onsdag.

– Vi føler den gir oss de svarene vi trenger for å åpne. De siste ukene har vi jobbet kontinuerlig med hygienetiltak. Det kommer til å bli krevende, men vi gleder oss til å få barna tilbake i barnehagen, for det er på høy tid, sier Lindbo.

Positiv effekt

Lindbo som er utdannet barnelege og tidligere barneombud i Norge sier det kommer til å bli aktuelt å innføre en rekke nye tiltak i barnehagene. Dette innebærer blant annet halv dag for enkelte barn og økt bruk av utebarnehage.

– Med de ressursene vi har skal vi få til et godt tilbud for barna, og foreldre skal ikke være redde for å sende barna i barnehagen når vi åpner, sier hun.

Lindbo tror dessuten det økte fokuset på hygiene kan ha en positiv effekt.

– Kanskje får vi friskere barn enn noen sinne?