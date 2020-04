Den svenske langrennsstjernen har bestemt seg for å satse videre mot VM i Oberstdorf kommende vinter. Det bekreftet hun onsdag.

I et intervju med SVT mer enn antyder samtidig veteranen at hun var kommet et stykke vei mot å tenke karriereslutt foran det som skulle bli sesongens siste verdenscuprenn, tremila i Holmenkollen. Der ble hun nummer fire.

– Jeg kjente at noe løsnet der, sier Kalla til kanalen og legger til at hun også fikk noen positive signaler av kroppen i Lahti helgen før.

Det ga mersmak og var sårt tiltrengt etter en tung sesong. I verdenscupen endte hun uten en eneste pallplass.

Nå går likevel Kalla løs på en ny sesong.

Therese Johaug. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Til vinteren blir VM i Oberstdorf løpernes store mål. Det er det Kalla nå sikter seg inn mot.

– Dette var veldig gode nyheter å få. Jeg gleder meg til å konkurrere mot og ha tøffe dueller med Charlotte også framover, sier Johaug til NTB.

De to er gode venninner etter en årrekke i langrennstoppen.

– Det er fint og hyggelig at vi kan møtes i sporet og i miljøet rundt langrennssporten fortsatt. Charlotte er en løper det er bra å sparre med og trigge seg mot, sier Johaug.

(NTB)