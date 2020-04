Fotballekspert spår tomme tribuner i europeisk fotball i minst ett år

På grunn av utbruddet av koronaviruset er all toppfotball i Europa stanset.

Foreløpig er det usikker når de store ligaene som La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A og Ligue 1 kan starte opp igjen.

Den anerkjente fotballeksperten Guillem Balagué kommer nå med en nedslående melding til supportere som håper på at fotballen kan starte opp igjen i nær fremtid.

– Det er viktig for de store ligaene å starte opp igjen av finansielle årsaker. Det er den eneste grunnen til at det er viktig for dem, sier Guillem Balagué til TV 2.

– Men det vil ikke kunne bli spilt kamper med publikum på stadion før det foreligger en vaksine for koronaviruset, slår han fast.

Oppfatningen til Balagué bekreftes av Zach Binney, epidemiolog ved Emory Universitetet i Atlanta, Georgia.

– Det folk må forstå, og da snakker jeg som epidemiolog, er at jo flere folk som samles, desto større er risikoen. Fem personer samlet er farligere enn to, ti er farligere enn fem, 500 er mye farligere enn ti, og 60 000 samlet på en tribune er veldig, veldig farlig, uttaler han til The Times.

– Som en vitenskapsmann, så kan jeg si at jeg er helt 100 prosent sikker på at vi ikke kan vende tilbake til fulle stadiontribuner før vi har en vaksine. Mitt beste tips er at det kan skje om 18 måneder, men det kan også skje litt før det, mener han.

– Flere spillere ønsker heller ikke å starte opp igjen

Guillem Balagué, som i en årrekke har dekket spansk og internasjonal fotball for både Sky Sports og BBC, har imidlertid forståelse for at de store ligaene i Europa ikke ønsker å avlyse sesongen.

– Klubbene og ligaene i land som England og Spania vil tape en stor prosentvis andel av det TV-selskapene betaler om ligaene ikke blir fullført. Derfor er førsteprioritet for dem å starte opp igjen, men hvem vet om det kan skje. Følger man de vitenskapelige rådene så er det for komplisert. Flere spillere ønsker heller ikke å starte opp igjen. Mange av dem har slektninger og venner som er smittet, syke og døde. Så den planen om at ligaene kan starte opp igjen i juni ser ikke særlig sannsynlig ut, konkluderer eksperten.

– Tror du det blir spilt mer fotball i 2020?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror det vil ta lang tid. Om du ønsker å spille fotball igjen, hva gjør man med for eksempel med tilreisende journalister, og hva skjer om en spiller blir smittet igjen? Må alt stoppe igjen? De må i så fall finne en løsning på alt dette, svarer han, og legger til: