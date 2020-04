Tirsdag varslet president Donald Trump om at han vil stanse USAs økonomiske utbetalinger til Verdens helseorganisasjon (WHO), som har stått i spissen for den internasjonale håndteringen av koronakrisen. Trump begrunnet avgjørelsen med at han vil ha en gransking av organisasjonens rolle i hvordan viruset spredde seg.

Siden har kritikken haglet mot presidenten fra en rekke land.

Onsdag kommenterer WHO beslutningen på en pressekonferanse.

– Vi synes det er leit at USA sin president Donald Trump valgte å trekke den økonomiske støtten til WHO, sier organisasjonens leder, Tedros Adhanom Ghobreyesus.

Han forsikret om at organisasjonen skal undersøke konsekvensene avgjørelsen vil få for å sikre at arbeidet deres kan fortsette som normalt.



Sjefen benyttet også anledningen til å understreke viktigheten av at alle verdens land står sammen gjennom pandemien.

– Dette er en tid hvor vi må stå sammen mot en farlig og felles fiende, sa Ghobreyesus på pressekonferansen.

– WHO har sviktet

Under pressekonferansen fortalte Trump at gjennomgangen vil gjennomgå WHOs «rolle i å grovt feilhåndtere utbruddet».

– WHO har sviktet i å skaffe, undersøke og dele informasjon, sa Trump og la til at organisasjonen ikke hadde undersøkt om rapportene fra Kina var til å stole på.

– Andre nasjoner og regioner som fulgte WHOs retningslinjer og holdt deres landegrenser åpne til Kina, akselererte pandemien rundt omkring i verden, sier Trump.

Han gikk langt i å gi WHO skylden for omfanget av koronapandemien og hevder utallige liv og økonomiske ødeleggelse kunne vært spart dersom WHO hadde gjort jobben og sendt medisinske eksperter til Kina for å undersøke situasjonen.

– Katastrofalt

USA er den største bidragsyteren til WHO og har de siste årene gitt mellom 100 og 400 millioner dollar til prosjekter i tillegg til den årlige støtten , som for perioden 2020 til 2021 er på 116 millioner dollar.

Statsviter Torbjørn Lindstrøm Knutsen kalte avgjørelsen «absurd og katastrofalt», da han ble intervjuet av TV 2.

Også tidligere WHO-leder, Gro Harlem Brundtland, uttalte at dette ikke er tiden for å kutte støtten til WHO.

– Det siste vi nå trenger, er å angripe WHO. De har både nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon, og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående koronakrisen, sa Brundtland til TV 2.