120.000 nordmenn i unik studie om hvordan koronasmitten spres – slik kan du delta

– Jobber dag og natt

– Det som har gjort at det har blitt en fantastisk studie som vi tror kan gi gode svar om viruset, er at så mange som 120.000 frivillige har brukt 15 minutter hver på å fylle ut spørreskjemaet vårt. Vi er utrolig takknemlige for dette og vi jobber nå dag og natt for å analysere de dataene vi har fått inn så raskt som mulig, sier Søraas.

Resultatene fra denne studien vil bli rapportert i vitenskapelige tidsskrifter, så alle kan dra nytte av dem, forteller han.

– Men hvis vi for eksempel skulle se at veldig mange av de som har fått viruset kjører buss i rushtiden vil vi også rapportere dette direkte til myndighetene. En del deltakere vil kunne bli spurt om å avgi en blodprøve eller å bli testet for koronavirus, sier lege og forsker Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus.