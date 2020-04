– Vår bransje skal ikke bare samle folk, men de skal aller helst stå tett fordi det betyr at man er utsolgt. Det er veldig vanskelig å se for seg at vi skal få lov til å gjøre det i sommer, sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører til TV 2.

Millionsluk

Det betyr at du går glipp av go'biter som Iron Maiden på Tons of Rock, David Guetta på Palmesus og Sigrid på Jugendfest, for å nevne noen få av svært mange artister som var klar for norske scener i sommer.

– Det er en krevende og tung tid for alle i bransjen, sier Østerdal.

Onsdag møtte hun kulturminster Abid Raja (V) og formidlet en intens oppfordring om at regjeringen må fremskynde avgjørelsen om et forlenget festivalforbud ut over 15. juni.

– For de som går å venter på en langtidsavgjørelse fra myndighetene så er situasjonen meget alvorlig, både i forhold til arbeidsplasser og økonomien generelt. Nå brennes det av et titalls kulturmillioner hver dag mens vi går å venter på avgjørelsen for sommeren, sier Østerdal.

SJEF: Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører. Foto: Ellen Lorenzen

For et forbud fra myndighetene gir arrangørene rettigheter som vil være helt avgjørende for å overleve.

– Det handler om de juridiske konsekvensene av avlysning. Dersom en arrangør avlyser nå uten å stå i en forbudsperiode så må arrangøren bære store deler av kostnadene selv. Det er urimelig og derfor må regjeringen handle nå slik at tapene blir minst mulig, sier Østerdal.

Hun møtte forståelse hos Abid Raja.

– Vi opplevde at statsråden var veldig lydhør mot utfordringen arrangørene nå står i. Han ga oss gode signaler på at han forstår at det haster, og at han så langt som mulig vil prøve å fremskynde en avgjørelse som også omfatter resten av festivalsommeren, sier Tone Østerdal.

BESTEMMER: Kulturminister Abid Raja. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kulturministeren har ikke vært tillgjengelig for å kommentere saken overfor TV 2 i dag.

Konsertarrangør Momentium står bak flere festivaler med Jugendfest i Ålesund som det store trekkplasteret. Green Day skulle spille på Color Line stadion i slutten av mai.

– Vi hadde jo planlagt tidenes festivalsesong. Selv om det fomelt ikke er avklart, ser det ikke lyst ut. Derfor haster det med en avklaring på forleging av forbudet mot store arrangement slik at vi får forutsigbarhet og begrenset tapene, sier Ante Giskeødegård i arrangøren Momentium.

Ber om hjelp

Momentium får trolig et omsetningsfall på mellom 50 og 60 millioner kroner som følge av avlysningene.

– Jeg håper det kommer ordninger som ivaretar sesongbaserte næringer i større grad. Vi har lønns- og administrasjonskostnader for et helt år som vi skulle hente inn inntekter på i løpet av noen få festivaldager, og så langt er det ikke ordninger som er tilpasset Festival-Norge. Det må til for å unngå konkurser, mener Giskeødegård.

KRISE: Ante Giskeødegård i Momentium er forbredt på at Jugendfest går fløyten. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

For han har et viktig budskap med at arrangørene overlever.

– Festivalsommeren er hele viktig for hele kultur- og musikkbransjen i Norge, og det som genererer mest inntekter til artister. Det er ekstrem mange som er berørt og alle går en knalltøff tid i møte. Får vi hjelp, skal vi levere gode kulturopplevelser i årene som kommer også, sier Momentium-sjefen.