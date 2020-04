Onsdag formiddag slapp Telia en pressemelding om en ny nordisk liga i League of Legends, Telia Esports Series. Det blir opprettet en nasjonal liga i Norge, Sverige og Danmark og prosjektet er en videreføring av hva som er gjennomført i Finland. Ligaen skal fungere som en kvalifiseringsturnering til Telia Masters Tournament, som er en bro videre til den nylanserte nordiske ligaen Northern League of Legends Championships (NLC).

NLC er en offisiell Riot-turnering som arrangeres av DreamHack i samarbeid med Riot. Turneringen er den største av sin sort i Norden. Den vil bestå av 12 lag, og braker løs 15. juni. Ligaen består av lag fra Norge, Finland, Sverige, Danmark og Storbritannia. Premiepotten er på én million svenske kroner.

De norske lagene Nordavind og Riddle er blant de inviterte lagene til NLC. Dermed får de to klubbene mulighet til å stille med rekruttlag i Telia Esports Series, da begge lagene er blant topp fire i seriespillet.

I pressemeldingen ble også det klart at lagene som havner blant topp fire i seriespillet av Telialigaen inviteres til Telia Esports Series. De resterende fire plassene bestemmes gjennom en åpen kvalifisering. Administrerende direktør i Good Game, Erling Rostvåg forklarer ytterligere om den nye ligaen.

Administrerende direktør i Good Game, Erling Rostvåg er fornøyd med nok en avtale som styrker Telialigaen. Foto: Tor-Steinar Nastad Tangedal/Gamer.no

– Vi arrangerer og gjennomfører Telia Esports Series i Norge. De to beste lagene kvalifiserer til Telia Masters Tournament der de kjemper om plass i Northern League of Legends Championship (herav kalt NLC). Derfra er det mulig å komme seg til den europeiske ligaen. Riot er med som med-arrangør, så rent teknisk vil Telia Esports Series være en del av Riot-systemet.

– Det gjør ligaen vår til noe mer for spillerne

Avtalen mellom Telialigaen og nysatsingen minner mye om samarbeidet mellom BLAST og Telialigaen, hvor vinneren av seriespillet i Counter-Strike får en invitasjon til Elisa Invitational som er en nordisk kvalifisering til ett av BLAST-sluttspillene. Rostvåg mener det er likhetstrekk mellom de to avtalene, men understreker at det er litt tilfeldig at de to kommer så tett på hverandre.

– Vi har jobbet i flere år med å sørge for at Telialigaen anerkjennes som et norsk «benchmark» inn til den internasjonale scenen, men det er litt tilfeldig at det løsner for to av spillene såpass kort tid etter hverandre.

Rostvåg mener det er motiverende å arbeide med en liga som er i stor utvikling for øyeblikket.

– Det er selvsagt kjempegøy for oss, både fordi vi endelig får til noe vi har jobba for, men også fordi det gjør ligaen vår til noe mer for spillerne.

Han håper avtalen vil være med på å styrke den langsiktige satsingen i de norske klubbene.

– Det er selvsagt for tidlig å si hvordan League-miljøet påvirkes av dette, men vi jobber utifra en teori om at det er bra for norsk e-sport med stabilitet og seriøsitet. Nå har vi lykkes med å plassere enda en gulrot i enden av seriespillet, som i seg selv oppfordrer lagene til å tenke langsiktig, avslutter Rostvåg.