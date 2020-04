Feiret Baylees (1) bursdag – timer senere ble hun offer for en grufull konspirasjon

90 minutter etter angrepet hadde han blitt stanset av en politipatrulje rundt 13 mil nord for Oklahoma City, fordi bilen han kjørte ikke hadde registreringsskilter.

Timothy McVeigh avbildet i Noble County Jail 19. april 1995, bare timer etter angrepet. Foto: Ap Photo

Dekorert soldat

For mange var sjokket stort da nyheten kom om at McVeigh, en hvit amerikaner, var pågrepet.

Han vokste opp i New York, der han spilte baseball og satt barnevakt for barn i nabolaget. I 1988 gikk han inn i forsvaret, der han viste seg som en mønstersoldat. Senere fikk han medalje for sin innsats for USA under Gulfkrigen.

Hvordan kunne den tilsynelatende normale, amerikanske gutten, stå bak angrepet?

Mens McVeigh var i forsvaret skal han ha fattet interesse for en høyreekstrem bevegelse som hadde lagt de føderale myndighetene i USA for hat.

Der ble han også kjent med Terry Nichols og Michael Fortier, som begge senere ble dømt i forbindelse med bombeangrepet.

Timothy McVeigh ble dekorert for sin innsats i Golf-krigen. Foto: Tel/ABC News via AP Photo

Nichols ble i 1997 funnet skyldig i å ha hjulpet Timothy McVeigh med å utføre attentatet, og i 2004 ble han dømt til livstid i fengsel.

– Han skaffet ammoniumnitrat, stjal eksplosiver, ranet en våpenhandler, hjalp McVeigh med å plassere fluktbilen og konstruerte bomben, het det i beslutningen.

Michael Fortier ble dømt til 12 år i fengsel fordi han kjente til planene om attentatet uten å varsle om dem.

Terry Nichols på vei ut av retten 9.august 2004, etter å ha blitt dømt til livstid. Foto: AP Photo/Donna Mcwilliam Michael Fortier ble dømt til 12 år i fengsel. Her er han avbildet i 2004, etter å ha vitnet i saken mot Terry Nichols. Foto: AP Photo/Sue Ogrocki

Waco-beleiringen

Fortier ble at av hovedvitnene til aktoratet i saken mot McVeigh. Hans forklaringer ga et innblikk i hvordan McVeigh i årene frem mot terrorangrepet, hadde næret et stadig dypere hat mot landets føderale myndigheter.

Da han returnerte til USA etter å ha tjenestegjort i Gulfkrigen, gikk McVeigh ut av forsvaret, skriver Washington Post. Han tok småjobber her og der, og stadig var han på reise mellom Arizona og nordlige Michigan, områder der det høyreekstreme miljøet er aktivt.

Dråpen som fikk begeret til å renne over, kom i 1993 da FBI stormet hovedkvarteret til en sekt ledet av David Koresh i Waco, Texas, etter at sektmedlemmer hadde forskanset seg i bygget i 51 dager.

Under stormingen av bygget, begynte det å brenne. 80 personer omkom i brannen og beleiringen.

Etterkommere av de omkomne sektmedlemmene mente FBI var skyld i brannen, mens FBI hevdet at det var sektmedlemmene selv som tente på. I 2000 kom en amerikansk jury frem til at det ikke var FBI som forårsaket brannen.

80 personer omkom da bygningen der sekten DAVIDIANERNE oppholdt seg, brant ned. Foto: AP Photo/Susan Weems Arbeidere søker gjennom ruinene etter at sektens tilholdssted brant ned. Foto: AP Photo/Ron Helfin

Ifølge hans advokater, mente McVeigh at han gjennomførte en nødvendig militær aksjon da han bombet Alfred P. Murrah-bygningen.

Han ville sprenge bygget der han trodde at føderalt politi hadde planlagt angrepet på den væpnede Davidianer-sekten to år tidligere. Han så myndighetene som USAs verste fiende, en sammensvergelse som vil umyndiggjøre amerikanerne og overgi landet til en verdensregjering.

I retten fremstilte aktoratet McVeigh ifølge New York Times som en mann som ønsket å bruke vold for å igangsette en ny amerikansk revolusjon.

Timothy McVeigh på vei ut av retten i Perry, Oklahoma 22. april 1995, bare tre dager etter bombeangrepet mot Alfred P. Murrah-bygningen. Foto: AFP Photo/Bob Daemmerich

Henrettet

Timothy McVeigh ble dømt til døden for terrorangrepet i 1997 og henrettet i Indiana i 2001.

Han døde uten å beklage bomben, og hadde ikke noe siste budskap før henrettelsen. I stedet ga han fengselsdirektør Harley Lappin et håndskrevet ark med alle versene av diktet «Invictus» av den britiske poeten William Ernest fra 1875.

Diktet avsluttes med linjene «I am the master of my fate. I am the captain of my soul».

I brevveksling med journalister i Buffalo News, helt frem til henrettelsen, stod han ved at døden var uunngåelig for menneskene han drepte i terrorangrepet.

– Jeg er lei for at så mange måtte dø, men slik er det dyriske mennesket. I det man går inn, vet man hva det menneskelige tapet vil bli.