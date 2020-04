Bjørn (74) kastet nesten opp da han sjekket bunnen av Cola-flaska

Nylig kjøpte Bjørn Erling Nydahl (74) fra Fetsund en sekspakning Coca-Cola uten sukker.

Da han samme kveld skulle svelge medikamentene han må ta etter en hjerteoperasjon, kastet han nesten opp.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Først så jeg ikke hva som var i bunnen av flaska, men etter å skylt ned medisinene mine, og etter at kona hadde tatt seg et glass, oppdaget vi at det var noe rart i bunnen av flaska, sier Nydahl til TV 2.

– Hva var det i flaska?

– Jeg har ingen anelse, men det lignet på en avkappet finger eller porsjonssnus. Hårene sto på armen, for det var noe skikkelig svineri, sier han.

Den opprørte 74-åringen ringte umiddelbart til Coca-Cola Enterprises Norge AS, og det tok ikke lang tid før selskapet sendte et hastebud som hentet flaska.

Nydahl sier til TV 2 at korken var forseglet før han åpnet den, så han er sikker på at funnet ikke er tilført flaska i etterkant.

ET BÆR?: Coca-Cola i Norge mener at dette kan være et frukt eller bær. Foto: Privat

Orker ikke tanken på Coca-Cola

Han forteller at han og kona sjekket de fem andre flaskene de hadde kjøpt, og ingen av dem inneholdt fremmedlegemer.

– Uansett gjorde hendelsen at jeg ikke har orket tanken på Coca-Cola. Jeg har ikke drukket en eneste dråpe siden dette. Nå er det ei uke siden, og jeg vil bare vite hva det var, sier han.

Nydahl forteller at Coca-Cola Enterprises Norge AS sendte ham et gavekort på Kiwi pålydende 50 kroner som et plaster på såret.

Etter at han og svigerdatteren Ann Chanin Nydahl klaget og sa at de bare ønsket å få svar på hva flasken inneholdt, fikk han et Kiwi-gavekort på 500 kroner.

TAR SIKKERHET PÅ ALVOR: Coca-Colas kommunikasjonsdirektør Per Hynne. Foto: Coca-Cola Enterprises Norge AS

– Svigerfar er hjerteoperert og lever helt isolert nå under koronapandemien. Han trenger ikke et gavekort på Kiwi. Han vil bare vite hva som var i flasken, ettersom han frykter for egen helse, sier Ann Chanin Nydahl til TV 2.

– Coca-Cola: Vi har ingen god forklaring

Kommunikasjonssjef Per Hynne i Coca-Cola Enterprises Norge AS forteller at de tar alle slike henvendelser på ytterste alvor, da forbrukernes sikkerhet er deres første prioritet.

Han sier at det er normal rutine å hente inn flasker når forbrukerne klager, slik at de kan gå gjennom produksjonsloggene og sjekke om det er rapportert avvik knyttet til produksjonsserien den aktuelle flasken stammer fra.

Hynne sier at selskapet har sjekket produksjonsloggene knyttet til den aktuelle flasken, og de finner ingen uregelmessigheter.

– Vårt laboratorium har også analysert fremmedlegemet, og har fastslått at det er et organisk materiale, sannsynligvis en del av et bær eller en frukt og at det ikke er knyttet noe helsefare til dette. Vi har ingen god forklaring på hva som har skjedd med denne flasken, men forstår like fullt at dette har vært en veldig ubehagelig opplevelse for Bjørn, sier han.