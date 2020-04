– Hele samfunnet er stengt ned, og så skal de sende barna våre først

Mandag 20. april gjenåpner landets barnehager etter å ha vært stengt siden midten av mars grunnet koronaviruset.

En fersk TV 2-måling viser at 38 prosent av foreldre ikke synes det er trygt å sende barna tilbake til skole og barnehage.

Julianne «Pilotfrue» Nygaard (29) er blant disse foreldrene, og er tydelig på dette på sin egen blogg.

«Severin skal ikke tilbake nå den 20. april. Vi holder han hjemme først og fremst fordi vi ikke ønsker at han skal være en prøvekanin i denne pandemien», skriver den profilerte bloggeren.

Mor og barn holder seg derfor hjemme sammen med pappa Ulrik (40), som de avslører til God kveld Norge at for tiden er permittert som flykaptein i Norwegian.

– Det er først og fremst fordi vi fortsatt er bekymret for viruset og siden vi har mulighet til å ha han hjemme. Da gjør vi oss selv og alle andre en tjeneste, forteller de til God kveld Norge.

– Føler ikke trygghet

Barneombud Inga Bejer Engh gikk ut og sa følgende om åpningen av barnehager:

– Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta, ikke frykt. Og at man holder hodet kaldt og lytter til de faglige rådene man får, sa hun i et intervju på NRK Dagsrevyen.

Til det svarer den profilerte bloggeren at det er fint å høre de si at det er trygt, men føler seg ikke helt trygg likevel.

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan si det, fordi hele samfunnet er helt stengt ned. Også skal de sende barna våre først, sier Nygaard.

Ektemannen påpeker at de stoler på forskerne og de som kan dette, men at de bare tar en ekstra forhåndsregel.

– Jeg mener man ikke trenger å ha studert medisin for å være bekymret som foreldre, forteller blogger-mammaen.

Hun føler også at flere kanskje blir mer avslappet til tiltakene når regjeringen går ut og sier at barnehagene skal åpne igjen.

– Flere tenker kanskje at det ikke er så farlig lenger, og at det kanskje er behagelig å sende de tilbake, sier hun.

Negativ respons

Nygaard forteller at hun har fått en del reaksjoner etter hun publiserte blogginnlegget. Både på godt og vondt.

– Mange setter pris på at vi som kan holde oss hjemme gjør akkurat det. Det må nesten være mer provoserende om vi hadde benyttet oss av muligheten først.

Nygaard er åpen om at de har au pair, noe som gjør det lettere å holde sønnen hjemme.