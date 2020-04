Lettkledde påskeharejenter ga meg uventet motivasjon

Det norske ishockeyforbundet synes enkelte norske sportsjournalister og politikere fokuserer ensidig og snevert når debatten om ulike spilleregler for jenter og gutter i hockeyen har rast i mediene. Regelen om at kvinnelige hockeyspillere ikke får lov til å takle har fylt mest. Ishockeyforbundet mener at det er andre områder som er viktigere å ta tak i. Det kan de ha rett i, men engasjementet og diskusjonen setter rekrutteringsarbeidet til kvinnehockey på agendaen.

Debatten legger nødvendig trykk på forbundet og tvinger dem til å se nærmere på hva de helt konkret skal gjøre for å utvikle og forbedre forholdene for jentene som vil satse. Jeg synes forbundet burde klappe i hendene over at dette tydeligvis er noe folk engasjerer seg i. Det er bra for hockeyen.

Jeg gleder meg til å ta del i den debatten framover, og jeg tenker at noe av det jeg vil ha et våkent øye med er hvordan idrettslag, klubber og media prioriterer.

Jeg skal gjøre mitt for at jentene ikke glemmes. Det er mange av dem som naturlig havner i andre rekke når det kniper økonomisk i krisetid. Jeg finner mening i å få være en som kan påvirke. Ikke minst skylder jeg de som har banet vei å drive utviklingen videre.



I noen land ville det være utenkelig å ansette en kvinne i rollen som sportskommentator. Aina Moberg var den første kvinnen som ble ansatt som sportsjournalist i Norge i 1976 i det som den gangen het Arbeiderbladet.



Norske Sportsjournalisters Forbund har rekordhøy kvinneandel blant medlemmene med 11,5 prosent. Tenk litt på det. Ingen høy andel, spør du meg. Betyr det noe at vi syns og høres? Ja, fordi et samfunn har godt av at mange stemmer taler.