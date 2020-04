Lagde Norges første korona-dokumentar på fire uker

– Han hadde holdt seg inne i mange uker, og vært alene med tankene sine. Han grubler over livet som har gått, og alt han angrer på, sier Steinsland.

– Han forteller at han har vært alkoholiker hele sitt voksne liv; han har kun tenkt på seg selv, og ikke tatt vare på noen rundt seg. Mest av alt angret han på at han for mange år siden forlot sønnen sin da han var fem år.

47 år uten kontakt

Men så forteller han om hendelsen som forandret livet hans.

– En dag for to år siden, da han satt hjemme og drakk, ringte telefonen. Det var sønnen han ikke hadde snakket med på 47 år. Det forandret alt. Fra den dagen sluttet Rolf å drikke, sier Steinsland.

Rolf har overlevd to slag, operert inn pacemaker og er derfor i aller høyeste grad i risikogruppen for koronaviruset. Døden har aldri skremt ham tidligere, men nå betyr et liv etter pandemien alt for ham.

Se Vårt lille lands dokumentar «Da pandemien traff Norge» søndag klokken 21.40 på TV 2 og TV 2 Sumo.