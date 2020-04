Rettssaken gikk ikke etter planen – nesten alle ble syke

– Det er svært krevende tider. Flere hensyn står opp mot hverandre, men det viktigste er å legge til rette for å gjennomføre gode og opplyste rettsmøter – uten at noen blir utsatt for smittefare, sier Brox.

Det eksisterer foreløpig ingen nasjonale retningslinjer for domstolene under koronakrisen. Domstoladministrasjonen har nå tatt kontakt med Helsedirektoratet for å få bistand med nasjonale retningslinjer for gjennomføring av rettsmøter.

– Samtidig vil det fremdeles være nødvendig med lokale avveininger, og vi har bedt domstolene om å ta kontakt med lokale smittevernmyndigheter, sier Brox.

Stort etterslep allerede

Etter at de strenge tiltakene ble innført i mars har aktiviteten i norske domstoler nærmest stoppet opp.

– Etter at de første vedtakene kom, ble et sted mellom 80 og 90 prosent av sakene i norske domstoler utsatt. Vi jobber oss opp enorme mengder arbeid, som på et tidspunkt må bli tatt, sier Brox.

En midlertidig forskrift gjør det imidlertid mulig å gjennomføre flere saker via fjernteknologi, men selv om dette brukes aktivt blir etterslepet stort.

– Vi er nødt til å få opp aktiviteten, men vi kan heller ikke komme i en situasjon hvor flesteparten av dommerne blir smittet, sier han.

– Kjenner på ansvaret

Brox mener domstolene hadde vært i en langt enklere situasjon dersom digitaliseringen av norske domstoler hadde vært rullet ut i større grad enn det som har blitt gjort til nå.

– Og domstolen er en samfunnskritisk virksomhet som ikke kan stoppe opp helt. Konsekvensene av det ville vært veldig alvorlig, sier han.

Sorenskriveren Borgerud mener nasjonale retningslinjer vil gjøre hverdagen noe enklere. Samtidig er hun fornøyd med den lokale oppfølgingen etter smittetilfellet i Sarpsborg.

– Det hadde vært fint med noe konkret å forholde seg til. Vi kjenner på ansvaret for å gjennomføre de oppgavene vi er satt til å gjøre, opp mot de begrensningene som ligger i at vi må ta tilstrekkelige forholdsregler. Det er tidkrevende, krever mye planlegging og vi får forståelig nok mange henvendelser, sier Borgerud.