Den 22 år gamle datteren til Michael Jackson, Paris Jackson, har fått rollen som «Jesus» i den kommende amerikanske filmen «Habit».

Dette er Jacksons mest utfordrende rolle så langt.

I en pressemelding sies det at «Habit» vil følge en «passe smart, festjente med en Jesus-fetisj som blir blandet inn i en voldelig narkotikahandel og finner en mulig utvei ved å maskeres som en nonne.»

Det var Enews som omtalte saken først.

Hovedrollen blir spilt av skuespilleren og tidligere Disney-stjerne, Bella Thorne.

Stablet med rockestjerner

Produsent Donovan Leitch fortalte Entertainment Weekly at musikken spiller en sentral rolle i filmen, og sier de med vilje stablet filmen med rockestjerner og ønsker å ha et rocket lydspor.

Filmen er allerede ferdig spilt inn, og er nå i etterproduksjonsfasen. Jacksons rolle som «Jesus» har ikke blitt kunngjort før nå.

Filmen ble regissert av Janell Shirtcliff og skrevet av Suki Kaiser.

Tidligere roller

Jackson har hittil hatt en noe begrenset skuespillerkarriere, mest kjent fra filmen «Gringo», og den musikalske dramaserien «Star», hvor hun gjorde sin skuespillerdebut. Hun har også dukket opp i 30 Seconds to Mars-musikkvideoen til sangen «Rescue Me».

Jackson har også lenge vært modell for diverse motehus, deriblant Jean-Paul Gaultiers, som hun gikk for senest i januar. Hun er for øyeblikket signert med det verdenskjente agenturet IMG Models, hvor hun har prydet forsider for blant annet Harper Bazar og Vouge.

I tillegg til modell- og skuespilleroppdrag, følger hun i farens musikalske fotspor og opptrer sammen med kjæresten Gabriel Glenn i deres akustiske rockegruppe, The Sunflowers.