Sønnen til Inéz (42) ble hasteinnlagt – sto igjen uten livsviktig medisin

TV 2 har kontaktet Arendal sykehus, som ikke ønsker å kommentere saken.

Hamstring

Per dags dato har legemiddelverket igangsatt rasjoner på følgende medisiner:

Zitromycin

Sobril

Plaquenil

Prednisolon

Paracetamol

Acetylsalisylsyre

Insulin

Metformin

Alle reseptfrie legemidler, alle hvite resepter og alle legemidler på blå resept rasjoneres også, ifølge Erik Strandli. Han er kategorisjef på reseptpliktig legemiddel i Apotek 1.

– Grunnet unormal etterspørsel, og tilnærmet hamstringseffekt, har dette medført at grossistene har problemer med å få varer raskt nok ut til apotek. forklarer Strandli til TV 2.

Han bekrefter at prednisolon er en av flere medisiner som apoteket må følge strenge retningslinjer for å dele ut.

– Myndighetene har satt inn tiltak for å styre utleveringen av dette legemiddelet slik at alle pasienter som trenger prednisolon får det de skal ha. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret. Dette betyr at apotekene kun skal utlevere prednisolon for inntil én måneds forbruk av gangen.

Han forteller også at de ansatte på apotekene må sjekke utleveringsdatoen, slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig. På grunn av disse retningslinjene, skal det gå minimum 21 dager mellom hvert uttak.

Strandli sier at det kan virke som det er lysere tider i møte for de som trenger medisiner, og at den største hamstringsperioden trolig er over.

Kritiserer myndighetene

Borgen er medlem av Norsk Revmatikerforbund. De har den siste tiden hørt om flere som sliter med å få tak i medisiner.

Generalsekretæren i dette forbundet, Bente Slaatten, sier det er livsviktig at revmatikere ikke blir glemt i korona-krisen. Når hun leser at Borgen må gå fra apotek til apotek, blir hun opprørt.

– Det skaper engstelse. For våre grupper er tiden vi er inne i vanskelig nok. De trenger ikke en hverdag som ved siden av alt annet også blir preget av redsel for ikke å få tak i medisinene de er helt avhengig av.

Hun mener at myndighetene må sikre at alle apotek til enhver tid har livsviktige medisiner, slik at syke får medisinen de trenger uansett hvilke apotek de besøker.

– For at de skal få mulighet til å leve best mulig med sykdommen er de helt avhengig av medisiner, deriblant kortison. Norske myndigheter må kjenne sin besøkelsestid og ta grep, slik at alle sikres det de trenger, sier Slaatten.

RUSTET OPP: Audun Hågå sier at det allerede har blitt gjort flere tiltak for å bedre situasjonen. Foto: Legemiddelverket

TV 2 har videreført Slaattens kritikk til helse- og omsorgsdepartementet, som er ansvarlig for både helsepolitikk og helselovgivning i Norge. De ønsker ikke å kommentere saken og ber Legemiddelverket ta seg av slike pressehenvendelser.

Vurderer situasjonen

Direktør i Legemiddelverket, Audun Hågå, understreker at det er på grunn av unntakstilstanden at prednisolon-mangelen har oppstått.

– Legemiddelverket har vært tydelig ovenfor legemiddelgrossistene om at de må sørge for at legemidler blir distribuert til alle apotek, uavhengig av hvilken apotekkjede de tilhører.

Hågå sier at en løsning for noen pasienter kan være å handle i godkjente norske nettapotek.

Han poengterer at legemiddel-beredskapen i Norge allerede er trappet opp.

– I samarbeid med grossister og apotek vurderer norske helsemyndigheter situasjonen løpende, og vi gjør fortløpende tiltak som skal sikre tilgangen til nødvendige legemidler. Vi kan rasjonere og fordele tilgjengelige legemidler slik at de som trenger det mest får det de trenger, og forby eksport slik at legemidler på lager i Norge forblir i landet.