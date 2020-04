– Dette er eksepsjonelt. Aldri før har jeg vært med på maken, sier Bilal Saab fra Sørøya i Finnmark til TV 2.

Stjernekamp-vinneren fra 2019 fikk mildt sagt en spesiell opplevelse da han og en kollega var på fisketur i midten av mars.

Til vanlig jobber han som musiker og i familiebedriften «Big Fish Adventure», som er en av de eldste tilbyderne av havfiske i Nord-Norge.

Etter at koronapandemien slo inn over landet, stoppet også etterspørselen for guidet fisketur. Dermed får man ekstra tid til å perfeksjoner ferdighetene.

En rar opplevelse

I videoen, som er tatt under fisketuren, kan man altså se at det florerer med torsk under båten. Til TV 2 forteller han at torsk på mellom fem og ti kilo hoppet opp over overflaten flere ganger.

På et tidspunkt ser man at en torsk er på vei i full fart opp mot overflaten. Plutselig kommer det en hoppende opp fra havet med gapet åpent.

– Wow, den prøvde å ta meg. Hva var det der? sier en mildt sagt energisk Bilal i videoen.

– Dette er noe av det villeste jeg har vært borti, sier han.

Hører til sjeldenheten

Dette var mildt sagt en fiskehistorie utenom de vanlige.

– Vi holdt på i over tre timer, og vi fikk opp fisk etter fisk. Det var en magisk opplevelse, og veldig rart å se så mye fisk, sier han.

– Dette er ikke noe man opplever hver dag. Vi er privilegerte som fikk denne opplevelsen, fortsetter han.

Mange av torskene var på godt over 30 kilo, i tillegg til at det var en god del småfisk. Saab forteller at at det er normalt at torsken er tett opp mot overflaten for å beite etter lodda.

– Men så mye og så lenge høyt oppe er ikke normalt. Jeg vil tørre å påstå å si at dette var en «once in a lifetime»-opplevelse, sier Saab.

Gikk slag i slag

Etter tre intense timer tok fisketuren slutt.

– Da klarte vi ikke mer. Det gikk slag i slag, og til slutt ble det for heftig for armene, forklarer han.

Mye av fisken de fikk på kroken slapp de ut igjen. Til sammen tok de opp noen få fisk den dagen. Men storfangst ble det.

– Jeg fikk en torsk på 32 kilo. Det er min personlige rekord, sier han.

– Ingen har erfaring med dette

Etter at Saab la ut en video fra fisketuren, har han vært i kontakt med både yrkes- og sportsfiskere.

– Få eller ingen har noe erfaring med et så ekstremt tilfelle som vi fikk oppleve. Vi drev i mange timer sammenhengende med fisk rett under båten. Det er unikt, sier han til TV 2.

Siden Norge stengte ned store deler av landet i mars har Saab og co. fått mye fisk.

– Bare den siste måneden har vi fått åtte torsk på rundt 30 kilo eller mer, så det er blitt mye stor torsk den siste tiden.