Bekreftet: Tour de France-start i Nice 29. august

Årets utgave av Tour de France skulle etter planen starte i Nice 27. juni.

Onsdag bekreftet arrangør ASO at starten er flyttet til 29. august. Målgang blir i Paris 20. september.

VM gjennomføres som planlagt 20.-27. september. Etter VM blir det Giro d'Italia etterfulgt av Vuelta a España.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) skriver også at de store endagsklassikerne skal gjennomføres, men det er foreløpig uklart når det skjer.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad mener det vil bety enormt mye for sykkelsporten om det lar seg gjennomføre.

– Det er mange antydninger om når man vil lette på restriksjonene i samfunnet. 29. august er kanskje tidlig for mange, men vi får se hvordan det går. Det er i alle fall ikke uventet at de flytter det, for det er helt avgjørende for sykkelsporten at Tour de France blir avholdt. Hvis ikke blir det økonomisk fallitt for ganske mange i bransjen. Det er spennende at de bygger en ny rittkalender rundt Tour de France. Det viser betydningen til rittet, sier Kaggestad.

– Smart å gå ut med dato

Eksperten er foreløpig forsiktig optimist.

– Det er en ganske kritisk situasjon i Frankrike. Det er portforbud, så det skal skje ganske store endringer for at ting skal normalisere seg.

Thor Hushovd mener det er viktig for ryttere og lag å ha en konkret dato å forholde seg til.

– Det er fantastisk at de klarer å snu seg rundt og utsette Tour de France-starten. Det er smart å gå ut med en fast dato, slik at ryttere og lag har noe å forholde seg til, sier han.

Det betyr også mye for rytterne som tørster etter å konkurrere.

– Det er mange som sitter på ruller på små terrasser, i hager og i stuer. Litt uten mål og mening. Nå har det snudd. Alle vet at Tour de France starter 29. august, så da kan man sikte seg inn mot det, sier han.

Sponsorene er også avhengig av eksponering.

– For sponsorene ligger verdien i sykkelsporten i Tour de France, for det er så vanvittig populært og har så mange tv-seere. Det vet ASO, og det skjønner UCI. For lagene handler det om å leve eller ikke leve.

Godt i gang med forberedelsene

Veteranen Kaggestad er godt i gang med forberedelsene til årets utgave.

– Det har kriblet hver gang når jeg har sett en antydning til at det kan gå. Jeg sitter og forbereder meg. Jeg er klar. Vær klar over det, humrer han.

Kaggestad ser frem til flere uker på franske landeveier med kommentatormakker Christian Paasche.

– Det er selvfølgelig det viktigste, ler han.