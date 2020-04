Tour-rytteren ble kvestet i piggtrådgjerde. Så opplevde han noe verre

Syklisten Johnny Hoogerland (36) opplevde marerittet da han ble sendt ut i et piggtrådgjerde av en fransk tv-bil underveis på den 9. etappen av Tour de France 2011.

Bilen svingte inn i veibanen for tidlig og meide ned Juan Antonio Flecha fra siden. Han gikk i asfalten og sendte samtidig Hoogerland i grøften. Begge rytterne kom seg på sykkelen igjen, men måtte sys og bandasjeres.

Hoogerland sikret seg nok poeng underveis til å ta klatretrøyen. På podiet trillet tårene.

Nederlenderen er en av flere gjester i kveldens «Tour de Dramatikk» på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1.

Der blir 20 av de mest dramatiske øyeblikkene i TV 2s Tour de France-historie gjenstand for diskusjon (få oversikt over øyeblikkene nederst i artikkelen). Underveis vil Mads Kaggestad være tilgjengelig for sykkelprat.

Se programmet på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl 19-22

Samtidig er det også nettmøte med Mads Kaggestad. Han svarer på dine spørsmål her

Stygg ulykke i 2013

I et intervju med Cycling Weekly forteller Hoogerland at piggtrådulykken satte sine spor, men det var en hendelse to år seinere som virkelig ble karrieretruende.

Hoogerland var på tur med kona like utenfor Benidorm. Syklisten hadde leid en motorsykkel. Planen var at kona skulle kjøre motorpes for at nederlenderen skulle komme i form til Tour Méditerranéen.

– Jeg kjørte utfor slik jeg alltid hadde gjort, men en bil rygget ut fra oppkjørselen sin og ut i veibanen min. Han ble blendet av solen. Jeg kom i 55-60 km/t og hadde ikke sjans til å unngå å krasje, sier han.

– Det var forferdelig. Fem ribbein knakk, fem skiver i ryggen ble ødelagt, noen av ribbeina gikk gjennom lungene og leveren ble skadet. Jeg lå fem dager på intensiv-avdelingen og 15 dager på sykehus totalt. Det var faktisk mye verre enn det som skjedde i Touren, forteller han.

Hoogerland var tilbake på sykkelen noen måneder seinere, men han følte seg ikke bra.

Vennskapet med Flecha

Plutselig snudde det. Hoogerland fikk en opptur mye takket være hans nye lagkompis Juan Antonio Flecha, samme mann som var involvert i den grusomme piggtråd-ulykken to år tidligere. Flecha inviterte Hoogerland til en mini-treningsleir ved huset sitt i Pyreneene. Det gjorde underverker. Hoogerland fikk troen tilbake, og 133 dager etter den karrieretruende ulykken ble han nederlandsk mester, 23 sekunder foran Tom Dumoulin.