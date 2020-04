Joe Exotic (57), hvis egentlige etternavn er Schreibvogel, ble kjent over natten da Netflix-serien «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» ble tilgjengelig på strømmetjenesten.

Nå soner 57-åringen en dom på 22 år, og selv om han er dømt for 17 tilfeller av dyremishandling, samt for å hyre en leiemorder ved to tilfeller, er den lyshårede mannen med hockeysveis og piercinger et samtaleemne verden over.

Det samme er antrekkene.

Solgt av Jeff Lowe

Nå skal nemlig tigerkongens knallrosa skjorte auksjoneres bort, og startbudet var på 6700 norske kroner.

I skrivende stund har det kommet inn 38 bud, og høyeste er på hele 63.000 norske kroner.

«Autentisk Tiger King Joe Exotic rosa paljettskjorte fra episode 2», skriver eieren, som ifølge TMZ heter Vincent Baran.

SELGES: Den rosa skjorten ble brukt av hovedpersonen selv i seriens andre episode. Faksimile: ebay.com

Videre garanterer Baran at den glitrende kreasjonen er autentisk, og presiserer at den har noe slitasjeskader under armene på skjorten.

«Skjorten ble kjøpt direkte fra Greater Wynnewood Zoo, som Joe tidligere eide. Den ble kjøpt fra Jeff Lowe, skjorten ble liggende igjen i parken da Joe forlot dyrehagen.»

«Den ser ut til å være skreddersydd for Joe. Kjøp den mens du kan, før Carole Baskin gjør det!», avslutter han spøkefullt.

Baran forteller til TMZ at han kom over den spesielle overdelen da han surfet på nettet for omlag to uker siden. Han klikket seg inn på dyreparkens Facebook-profil, og oppdaget at de solgte alle Joes skjorter for hundre amerikanske dollar per plagg, omlag tusen norske kroner. Wynnewood Zoos Facebook-side ser nå ut til å være slettet.

Overrasket med ny episode

Den 12. april kom episoden «The Tiger King and I» ut på strømmetjenesten, til fansens store overraskelse.

Den 40 minutter lange bonus-episoden inneholder intervjuer med seriens mest fremtredende personer, hvor de snakker ut om tiden etter innspillingen.

Vi hører blant andre Joe Exotics kampanjeleder Joshua Dial snakke ut om Travis Maldonados død, som han var vitne til på kloss hold.

Han forteller om den grusomme hendelsen som ble fanget på overvåkingskamera, og forklarer hvordan Maldonados selvmord var et uhell.