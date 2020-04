Hollywood skuespiller Kate Beckinsale (46) har den siste tiden blitt observert hånd i hånd med den kanadiske rockeartisten Goode Grace (22), det skriver TMZ.

Forelsket par

Skuespilleren, som er kjent for sine roller i filmer som «Pearl Harbour» og «Underworld», var på søndagstur med sin nye flamme hjemme i Brentwood, Los Angeles, nylig.

Romansen mellom de to skal ha startet i januar, da paret ble observert under et fest på Grammy Awards i Los Angeles. Hun har lagt ut endel kommentarer på noen av den kanadiske rockestjernens Instagram-poster og er tydelig forelsket.

– De ser ganske forelsket ut og det kan virke som de har vært et par i noen måneder allerede, siden de ble sett sammen allerede i januar, melder TMZ.

Liker yngre menn

Dette er ikke første gang den britiske skuespilleren dater en yngre mann. I fjor hadde hun en romanse med komiker og Ariana Grandes eks, Pete Davidson (26), men forholdet varte bare i fire måneder. I tillegg har hun datet en annen mann i 20-årene, Matt Rife.

Kate Beckinsale har datteren Lily Mo Sheen (21) fra forholdet med Michael Sheen, som varte fra 1995 til 2003.