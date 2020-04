– Forskjellen er ikke lenger så stor

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell forsvarte senest tirsdag Sveriges koronastrategi.

Mens regjeringen i Norge har valgt at en «slå ned-strategi», som er i tråd med WHOs anbefalinger, har Sverige valgt en «bremse-strategi».

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til TV 2 at forskjellene mellom de to strategiene ikke lenger er så store.

– Strategiene i ulike land for håndtering av koronavirus endrer seg fortløpende, og forskjellen mellom en «slå-ned» og «bremse-strategi» er ikke lenger så fremtredende. De fleste land har nå kommet i en situasjon der de ikke har annet valg enn å slå ned hardt på smittespredningen, for å få tilstrekkelig kontroll til at helsetjenesten og øvrige samfunnsfunksjoner kan fungere, sier Nakstad.

Det totale tallet på døde i Sverige er nå 1203, ifølge nye tall fra svenske Folkhälsomyndigheten. I Norge er 143 meldt døde onsdag.

– Selv om enkelte land hadde ulike tilnærminger til utbruddshåndtering for noen uker siden, er ikke forskjellen lenger så stor, heller ikke mellom Norge og Sverige, mener Nakstad.

Rett før påske varslet regjeringen at Norge gradvis vil åpnes, noe som gjør at strategiene nærmer seg. I Sverige har de også strammet grepet noe gradvis, og blant annet lagt ned forbud mot ansamlinger på mer enn 50 personer.

Fordeler med lik smittesituasjon

I Helsedirektoratets rapport til regjeringen 4. april, skriver direktoratet at «sjansene for å lykkes avhenger av hva våre nabo- og samarbeidsland» gjør på kort og lang sikt.

– Betyr det at svenskenes valg av strategi gjør det vanskeligere for Norge?

– I både Norge og Sverige er det nå betydelig redusert kontakthyppighet mellom mennesker. Smittetallene er fallende også i Sverige. I et lengre perspektiv vil nok smittesituasjonen i våre naboland få betydning for blant annet karanteneregler og andre smittebegrensende tiltak når grensene på et tidspunkt åpnes mer. Det er for tidlig å vurdere dette nå, sier den assisterende helsedirektøren.

– Hadde det vært lettere hvis vi og nabolandene hadde en lik strategi?

– Det viktigste er at smittesituasjonen i nabolandene ikke blir for ulik. Slik det ligger an nå, nærmer tiltakene i Norge og Sverige hverandre, selv om landene har hatt noe ulik strategi, sier Nakstad.

– Vet ikke nøyaktig hva som er best

I Sverige har de fleste skolene holdt åpent, bare elever på videregående må være hjemme, mens Norge i over en måned har holdt stengt.