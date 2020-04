Her er 11 ting jeg har lært om deg den siste tiden

GRILLINGS I SKOGEN: Jada, jeg har vært i skogen og grillet pølser i påsken!

5. Du trives i skogen

At du er så glad i skogen hadde jeg faktisk ikke trodd. Men så utrolig bra det er! Skogen og naturen og alt det der skal jo være veldig bra for oss har jeg hørt. Jeg vet om folk som aldri har satt sine ben utenfor Ring 3 i Oslo, som nå har kjøpt seg turbukse og gåstaver. Jeg har selv grillet pølser i en skau i nærheten, og besøkt flere andre skoger jeg ikke visste fantes for bare en måned siden. Det er ikke veldig typisk meg, men kanskje jeg bare har blitt sånn nå? Blir spennende å følge utviklingen.

6. Du liker deg i telt

Bilder av hotellrom og luksuriøse hytter har vært fraværende den siste tiden, så flere av dere har postet bilder av det beste alternativet dere har, nemlig teltet. Og jeg innrømmer det like godt med en gang. Jeg har blitt motivert, og har kjøpt nytt telt og tre soverposer til husholdningen. Dette til tross for at jeg ikke har bodd i telt siden Quart-festivalen i 2000, og da var opplevelsen så klam og fæl at jeg bestemte meg for aldri å bo i telt igjen. Det klarte jeg fint frem til april 2020. Men i påsken banket vi opp teltet i hagen, til stor begeistring hos min sju år gamle datter. Nå skal det søren meg teltes fremover. Måtte plussgradene og finværet komme, for hotell eller hytter skal vi ikke benytte oss noe mer av. Tror min datter.

7. Hjemmekontoret ditt er utrolig ryddig

En annen ting jeg har lært om deg er at du har et helt utrolig ryddig hjemmekontor. Det er jo helt strøkent. Her hjemme hos meg ser det ikke ut i det hele tatt. På kontoret mitt står det glass og gamle matrester, mens i stuen ligger det leker og treningsmatter overalt. Hvordan du klarer å ha det så ryddig og fint hele tiden, er utenfor min fatteevne. For du rydder vel ikke før du tar bildene du legger ut på sosiale medier?

8. Nå vet jeg hvordan du egentlig kler deg

En annen ting jeg har lært om deg de siste ukene er at det ikke er så nøye hvordan du selv ser ut, så lenge bildet av hjemmekontoret ser bra ut på Snap eller Instagram. Den siste måneden har jeg nemlig sett sjefer i alt fra joggebukser til slitte, gamle fotballdrakter. Enkelte kolleger har jeg slitt med å kjenne igjen når de plutselig dukker opp på en av skjermene mine her hjemme. Selv har jeg rystet enkelte medarbeidere med å ha på meg noe annet enn signalfargen min, svart. Man blir virkelig kjent med hverandre i tider som dette.

9. Jeg vet hvilke album som formet musikksmaken din

Jeg har lenge lurt på hvorfor du har den musikksmaken du har, og heldigvis får jeg svar i disse dager. På Facebook banker nemlig den ene etter den andre ut bilder av album som har betydd mye for den de er i dag.

Dette konseptet er forresten kun for den eldre delen av oss. Vi som hadde både CD-er og LP-er fremfor spillelister og MP3-filer. Yngre folk bryr seg midt i ryggen om du synes en eller annen Pink Floyd- eller Dire Straits-plate fra en svunnen tid er skikkelig bra. Sånn er det bare. Brutalt.

10. Jeg vet hvordan du lager maten din – fra bunnen av

En annen ting jeg setter pris på er å lære hvordan du lager maten du spiser. Gjerne fra bunnen av, presentert med en rekke fargerike og velkomponerte snapper. Det har dessverre ikke noe betydning for meg da jeg er like flink på kjøkkenet som en skiftenøkkel, men jeg lærer jo litt mer om deg for hvert matbilde du legger ut. Og det er jo kjekt!

11. Du sliter med langt hår og ettervekst

Dette er jo en problemstilling jeg som skallet mann ikke helt skjønner meg på, men jeg har forstått det slik at om du ikke får klippet deg tidsnok, så finnes det ikke en plan B eller C når det kommer til frisyrer? Jeg har i alle fall observert alt fra kjendiser til mannen og kvinnen i gaten som selvironisk nok beklager seg over sitt eget utseende om dagen. Til dere har jeg et godt tips (fra en skallet mann) – det er ikke så nøye. Hår er oppskrytt uansett.