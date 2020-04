Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Jeg er eier av en sort metallic 2009 Volvo S80 T6 AWD kjørt ca 110.000 km, som jeg etter knappe to års eierskap og god oppfølging på service nå skal selge.

Med en herlig kraftpakke på 286 hk og firehjulsdrift i et gentlemannsskall fylt med det meste av utstyr fra den årgangen, er det jo ikke en helt vanlig og tidvis kjedelig Volvo det er snakk om her, men en ulv i fåreklær!

Utfordringen min ligger da nettopp i det å prise den, da det ikke finnes maken bil på finn.no, så vil bare høre om dere i Broom har vært borti S80 T6 av denne årgangen tidligere (vet det finnes noen av den tidligere modellen)...og noe ide hva en slik bil med keyless, skinn, navi, soltak, massasjeseter +++ kan være verdt?

På forhånd tusen takk for all kvalifisert synsing og veiledning!

Benny svarer:

Heisann - og takk for interessant spørsmål.

Det å selge en sjelden bil, som få har hørt om og enda færre vurderer å kjøpe, kan være utfordrende. Særlig med tanke på å få den prisen man selv synes bilen er verdt.

Volvo S80 T6 AWD er nok en bil som, dessverre, passerer litt under radaren hos mange. Ikke for at den er dårlig eller "feil" på noen måte. Men den er ikke like kjent eller har samme status som for eksempel RS-modellene til Audi og M-modellene til BMW. Det er jo biler folk venter på og aktivt søker etter i bruktmarkedet. Slik er det nok i veldig mye mindre grad for en S80 T6 AWD.

S80 ble aldri noen veldig stor "hit" her hjemme. Jeg mener å huske at de aller fleste ble solgt med D2-motoren. Altså den minste dieselmotoren på 115 hk og med forhjulsdrift. Der fikk man til gjengjeld veldig mye nybil for pengene. Det er de for så vidt fortsatt på bruktmarkedet.

Hva din bil kostet ny i forhold til disse tør jeg ikke si, men sikkert mer enn dobbelt så mye. Kanskje tregangeren også... Med mindre at du er kjempeheldig og at det sitter en entusiast og tvinner tommeltotter og bare venter på at en T6 AWD skal dukke opp i markedet, skal det nok hardt gjøres at du får samme prisdifferansen i dag som da den var ny.

Rett og slett fordi veldig mange bruktbilkjøpere ikke er klar over modellen. Dette er en bil som i stor grad appellerer til kjennere og entusiaster. Og jeg tror det er smart å ha dette litt bakhodet når bilen skal selges.

Bruk sosiale medier

Jeg tror derfor det kan være lurt å "gå" dit du finner disse, som for eksempel på ulike Facebook-grupper, forum, på Instagram og slike ting, med opplysninger om at bilen selges og gjerne med link til annonsen på bilen. Tenk at du må finne kjøperne – og ikke at de må finne deg.

På den måten er sannsynligheten større for å treffe målgruppen, enn at annonsen din bare drukner blant titusenvis av andre bilannonser. I tillegg vil du høyst sannsynlig få bedre betalt også. For de som virkelig har spesielle biler, kan jo annonsering og salg til kjøpere i utlandet også være et alternativ. Man når langt flere potensielle kjøpere enn bare her i Norge. Både Tyskland, Nederland, Belgia og selvfølgelig Sverige er store markeder for klassisk Volvo.

Nå det gjelder selve annonsen: Sørg for gode bilder, god tekst og fremhev det unike og spesielle ved nettopp din bil.

Priser du for høyt får du ikke solgt. Så enkelt og brutalt er det.

Et annet lite dilemma her er at bilen kanskje ikke er ny nok til å være skikkelig "hot", men heller ikke gammel nok til å oppfattes som en ekte klassiker ennå. Den ramler litt mellom to stoler i så måte.

Å tippe pris på en 10 år gammel bil man ikke har sett er veldig skummelt. Det kan være alt fra en perle og et smykke, til en småsliten, men grom bruktbil. Om jeg likevel skulle prøve meg, med alle mulige forbehold om at jeg hverken har sett bilen, eller kjenner til teknisk og kosmetisk tilstand, vil jeg tro at noe mellom 215.000 - 230.000 kroner bør være realistisk.

Ønsker lykke til med bilsalget - og håper bilen får en eier som tar godt vare på den videre. Dette er sjelden vare og en fremtidig Volvo-Klassiker!

Stort arkiv

Velkommen – og lykke til!

