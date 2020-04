Det er avisen Daily Mail som melder dette og henviser til «flere kilder» og kaller det en «historisk fredsavtale». Avtalen, som kan bli en realitet, skal være ett av tiltakene som diskuteres for å forberede situasjonen etter koronapandemien.

Klubblederne er inne på at en felles avtale, som begrenser muligheten til å «stjele» spillere fra hverandre, kan bli viktig dersom irriterte fotballspillere ønsker å bytte klubb på grunn av reduserte lønninger og trangere økonomiske kår. Grepet vil kunne være et sikkerhetsnett for klubber.

Det foregår for tiden forhandlinger i klubbene i den engelske eliteserien med tanke på lønninger. Pandemien kommer trolig til å gi klubbene tap i milliardklassen, og spillerne må regne med lønnskutt også framover.

Premier League virker innstilt på å fullføre sesongen, 92 kamper gjenstår, nesten til enhver pris. Det er lansert flere løsninger, en av disse er å spille kamper til juletider.

Liverpool leder ligaen soleklart og kan ta sitt første ligagull siden 1990.

«Fredsavtalen» skal ifølge Daily Mail også innbefatte nivå to i engelsk fotball.

(©NTB)