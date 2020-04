– Konsekvensene er katastrofale. Det virker ikke som om det ligger noe politisk resonnement bak, så man må nesten tolke det ved hjelp av psykologien, sier statsviteren til TV 2.

Den amerikanske presidenten har besluttet å kutte den økonomiske støtten til WHO.

Lindstrøm Knutsen sier likevel at det kan ligge politiske føringer bak avgjørelsen.

– Han er en republikaner, og de har tradisjonelt sett lite tillit til FN og deres organisasjoner. Men dette er jo likevel helt absurd. Han sier jo at WHO ikke advarte han, men det var jo nettopp det de gjorde, sier han.

UVITENHET: Statsviter Lindstrøm Knutsen tror det må en psykolog til for å forklare Trumps avgjørelse. Foto: Creative Commons

Statsviteren tror Trumps «uvitenhet om saken», var avgjørende da han tok avgjørelsen.

– Her har du et psykologisk tilfelle av en person som er selvsentrert og uvitende. Han har ikke denne sperren som andre mennesker har, som gjør at man holder kjeft når man ikke vet noe om et tema. Det demonstrerer han for resten av verden, mener Lindstrøm Knutsen.

Solberg støtter WHO

Statsminister Erna Solberg (H) talte president Donald Trump midt imot, og forsvarte Verdens helseorganisasjon (WHO) under et intervju med CNN forrige uke.

– Jeg tror vi må bygge opp WHO slik at de i framtiden kan reagere enda raskere når en krise kommer. Dette er en pandemi som sprer seg over hele verden. Globale problemer må løses globalt og vi behøver samarbeid og ikke prøve å løse problemene hver for oss, sa Solberg.

Hun trakk fram at WHO etter utbruddet av ebola i Afrika har vært gjennom en endring, og at organisasjonen i dag handler raskere og at den bidrar til at også fattigere land kan få et bedre helsevesen

SOLBERG: Statsminister Erna Solberg (H) taler Donald Trump midt i mot. Foto: Lise Åserud

– Jeg syns ikke vi skal ha mindre global respons på en slik pandemi. Vi bør ha mer, sier Solberg.

Statsministeren har ikke vært tilgjengelig for å kommentere Trumps utbetalingsstopp onsdag.

Kritikken minker

Statsviter Lindstrøm Knutsen er ikke sikker på om Trumps kutt i WHO-støtten vil svekke tilliten presidenten har i den amerikanske befolkningen.

– Det er 10.000 kroner-spørsmålet. På meningsmålingene så minker kritikken mot han, mens tilliten har økt en smule. Det burde være paradoksalt for alle som ser pressekonferansene hans, sier han.

Statsviteren tror at de fleste statsledere «ristet på hodet» da de hørte om avgjørelsen. Lindstrøm Knutsen tror likevel at kritiske stemmer vil tie.

– Jeg tror at det er en generell holdning blant statslederne at man ikke tør å si så mye. Det kan jo slå tilbake, det opplevde for eksempel Danmarks statsminister for en stund tilbake, sier han, og refererer til Trumps reaksjon på Mette Frederiksens utspill om kjøp av Grønland i fjor.