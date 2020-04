Storhamar har ansatt Anders Gjøse som deres nye trener.

Det bekrefter gultrøyene på sine egne hjemmesider. 35-åringen har undertegnet en toårsavtale med opsjon på ytterligere to år.

– Vi er veldig glade for at Anders har takket ja til å trene Storhamar de neste to sesongene. Anders er en ung ambisiøs trener, men har allerede GET-liga erfaring fra trenerteam i Frisk Asker, Lillehammer og Sparta, skriver klubben i en pressemelding.

Gjøse har også vært tilknyttet Norges Ishockeyforbund som trener for flere aldersbestemte landslag. De siste sesongene har han vært assistenttrener i Sparta.

Storhamar skriver videre at de står overfor noen utfordrende år i tiden som kommer, med tanke på økonomi og et kommende generasjosnskifte.

– Han er en av de i norsk hockey som har størst kjennskap til norske spillere. Vi ønsker at flere lokale gutter skal ta steget opp fra yngres avdeling til å spille med ruinene på brystet på øverste nivå. Med Anders sin erfaring på det feltet, vil han være en viktig bidragsyter for oss, skriver de.

Det er under to uker siden klubben kvittet seg med de to finske trenerne Miikka Elomo og Petteri Nummelin.

Selv om vi nå jobber med en langsiktig strategi, har Anders under prosessen vi har vært gjennom vært veldig tydelig på at han ikke tar jobben uten ambisjoner om å også levere resultater på kort sikt. Han har kjennskap til byens forventninger, og gleder seg til å ta fatt på utfordringen det er å trene Storhamar.

– Jeg er stolt over å få denne muligheten i en så tradisjonsrik klubb som Storhamar og jeg gleder meg veldig, sier Gjøse til Stavanger Aftenblad.