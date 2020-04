Han merker at flere dataspill har hatt en stor vekst etter koronautbruddet.

– Mange spill har nådd nye høyder i aktivitet siden koronaviruset kom til Norge, forteller Joachim Haraldsen, som også er daglig leder i E-sportklubben Omaken Sports.

Han er positiv til at flere unge nå bruker fritiden til å bli bedre på dataspill.

– Det håper jeg egentlig at mange gjør, for det er begrenset hva man kan finne på. Det å spille med vennene sine og være sosial over nett er bra nå, mener Haraldsen.

9 av 10 unge spiller dataspill

En ny rapport i Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020 viser at nesten ni av ti norske 9-18-åringer spiller dataspill.

De har ikke tall for bruk av dataspill etter koronautbruddet, men mener det er sannsynlig at flere spiller nå.

– Når man må være hjemme stort sett hele tiden, og ikke har skole eller fritidsaktiviteter som normalt, er det sannsynlig at man bruker mer tid for eksempel på spilling, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand .

OPPFORDRING: Mari Velsand i Medietilstynet mener foreldre bør snakke med barna om dataspilling og pengebruk. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Rapporten viser også at blant de som spiller, bruker nesten seks av ti penger på spillene.

– Disse tallene viser at det er viktig å snakke med barna om pengebruk i spill fra tidlig alder, mener Velsand.

Hun tror samtidig foreldre bør stresse litt ned dersom barna spiller mer i denne tiden.

– Nå bør man som foreldre være litt rause på at det er greit å bruke mer tid på spill enn man gjør til vanlig. Jeg tror ikke man skal tenke at det er så farlig akkurat nå, sier Velsand.

Synes foreldre bør følge med

Haraldsen mener pengebruk i spill er en del av utviklingen og tror i utgangspunktet ikke det bare er negativt.

– Problemet oppstår først når de foresatte ikke tar ansvar for barnas interesser og vaner. Da kan ting gå ut av kontroll, forteller Haraldsen.

Han sammenligner pengebruken med andre hobbyer barna har.

POPULÆRT: Fortnite er et av dataspillene svært mange unge spiller. Foto: Odd Arne Hartvigsen

– Mange barn ønsker seg leggskinn, Liverpool-drakt eller lignende. Om du bruker like mye penger på et barn som spiller Fortnite som på fotballutstyr, så tenker jeg at det er bra, sier Haraldsen.

Han understreker at det er lurt å ha en struktur på spillingen dersom man virkelig vil satse.

– Hvis man ønsker å bli god, er det viktig å også fokusere på fysisk aktivitet, riktig kosthold og nok søvn, sier Haraldsen.