Slik jobber de største byene med alternative 17. mai-feiringer

Tirsdag kveld besluttet 17. mai-komiteen i Oslo at barnetoget avlyses. Avgjørelsen er tatt på grunnlag av smittevernreglene, fortalte komitéleder Pia Farstad von Hall.

Stavanger har valgt å avlyse årets tradisjonelle tog, og Trondheim har også tatt beslutningen om at toget utgår.

På grunn av koronapandemien har regjeringen besluttet at alle idrett- og kulturarrangementer med publikum vil være forbudt frem til 15. juni.

Oslo vil ha med korps

Nå jobber 17.mai-komiteer landet rundt med å lage alternative arrangementer.

I hovedstaden jobber komiteen med løsninger for å få musikkorpsene med i størst mulig grad, forteller Pia Farstad von Hall.

– Komiteen jobber med nytt 17. mai-program. Vi har ikke alt på plass ennå, men har dialog med skolene om hvordan de kan legge til rette for en feiring med elevene. Vi skal også ha bekransninger som vanlig og en festkonsert på digitale medier. Vi prøver også å få til korpsmusikk. Korpsene er viktig på nasjonaldagen vår. Komiteen jobber med detaljene i programinnholdet og planlegger å få det klart i løpet av neste uke, sier hun til TV 2.

Ingen prosesjoner i Bergen

Etter over 30 år i 17. mai-komiteen i Bergen syns formann Erik Næsgaard at det er svært spesielt å sitte og lage alternative planer.

– Det føles veldig rart, og den rare følelsen vil nok komme enda sterkere på nasjonaldagen. Vi kan ikke gjøre noe som trekker folk til sentrum, sier Næsgaard og viser til smittevernreglene som setter en stopper for store folkeansamlinger.

17. mai-formannen sier til at bergenserne må ta inn over seg at det ikke blir noe av folketogene og samlingen på Festplassen i år.

– Det som er helt klart, er at det ikke blir prosesjoner i år. Det blir salutt og bekransninger, som vi kommer til å legge ut på nett. Vi kommer til å oppfordre til forsiktige markeringer i bydelene, og ser på muligheten for at buekorps og musikkorps kan marsjere der, sier Næsgaard til TV 2.

Stavanger: – Gjør klar finstasen

I Stavanger oppfordrer Ann Sesilie Tekfeldt, lederen for 17. mai-komiteen, byens befolkning til ikke å legge bort finstasen.

– I Stavanger er 17. mai på ingen måte avlyst. Vi oppfordrer alle om å gjøre klar bunaden og finstasen, spise god mat, synge sanger og la barna spise så mye is og pølser som de orker, sier Tekfeldt til TV 2.

Hun sier at hoveddelen av feiringen vil bli en direktesendt feiring fra Stavanger konserthus som skal strømmes og tilgjengeliggjøres på TV for alle innbyggere.