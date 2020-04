Kanadiske Eugenie Bouchard (26) har valgt en utradisjonell måte for å samle inn penger til helsepersonell i USA.

Under en direktesending på Instagram ble nemlig et Twitter-innlegg hun publiserte i mars tatt opp. Der skrev hun at det ville vært mye morsommere å ha karantene sammen med en kjæreste.

Da sportsjournalisten Allie LaForce tok opp denne tweeten i sendingen endte det hele med at en tilhenger valgte å punge ut for en date med Bouchard.

Mannen som stakk av med daten gikk med på å betale 2400 britiske pund, noe som tilsvarer rundt 31.000 norske kroner.

Men han ga seg ikke der. Han lovet nemlig å legge på ytterlige 800 pund dersom 26-åringen gikk med på å snakke med britisk aksent under hele møtet. Bouchard var rask til å snakke ned sine egne skuespillerevner men gikk med på tilbudet.

– Jeg føler jeg er nødt til å si ja, dette er jo for veldedighet, men jeg er veldig ukomfortabel med det, sa hun.

Men tennisstjernen hadde også et krav til sin date. Han må nemlig ta med seg en dorull når daten skal gjennomføres.

Dermed kan de to partene se frem til en meget spesiell date når koronatiltakene avtar. Men Bouchard har erfaring.

I 2017 tapte hun et veddemål under Superbowl-finalen og måtte da date studenten John Goehrke.

26-åringen har fortsatt til gode å vinne en Grand Slam, men var nære i 2014 da hun gikk helt til finalen i Wimbledon. Den kampen tapte hun mot Petra Kvitova.

2014-sesongen er hittil hennes beste år, og hun var i en periode rangert som nummer fem i verden.