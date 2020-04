Det viser oversikten til Worldometers.

Så langt er over 126 000 meldt døde, viser den samme oversikten. Over 478 000 er friskmeldt så langt.

Det siste døgnet har dødstallene i New York steget dramatisk, blant annet som følge av at 3700 personer som er antatt døde av viruset – men som ikke hadde avgitt en positiv test – ble tilført statistikken.

Så langt er over 10 000 døde i storbyen, som anses å være episenteret til viruset, skriver New York Times.

Samme døgn rapporterte USA sitt høyeste antall dødsfall i løpet av et døgn så langt, med over 2400 dødsfall, ifølge Worldometers. Så langt er over 26 000 meldt døde i USA.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er 6678 smittetilfeller registrert i Norge. Det siste døgnet har det blitt registrert 110 nye tilfeller, skriver NTB.

I alt 201 personer får behandling på sykehus for Covid-19-sykdom, og 140 er meldt døde, ifølge TV 2s oversikt.