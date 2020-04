Onsdag uttalte New Zealands statsminister Jacinda Ardern at hun vil ta et lønnskutt på 20 prosent de seks neste månedene som følge av koronakrisen, skriver Newshub.

Statsministeren forteller at hun gjør dette som en anerkjennelse av andre yrker som må gjøre det samme, samt de som har mistet jobben som følge av koronakrisen.

– Om det noen gang var en rett tid til å minske lønnskapet, er det nå, sier statsministeren.

– Dette er et sted hvor vi kan gjøre noe, så vi gjør det, fortsatte hun.

Ifølge Newshub har opposisjonsleder Simon Bridges også valgt å gjøre det samme, etter en samtale med statsministeren.

Ardern tjener normalt rundt 2,9 millioner norske kroner i året, men vil det neste halvåret motta en utbetaling som tilsvarer en årslønn på noe over 2,3 millioner norske kroner.

Ifølge New Zealand Herald har en rekke ministere, samt offentlige toppsjefer også tatt lignende lønnskutt.

Ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt er det 1386 registrerte smittetilfeller i landet, og så langt meldt om ni dødsfall. Det siste døgnet er det meldt inn 20 nye smittetilfeller, ifølge New Zealand Herald.