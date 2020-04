I påvente av en gjennomgang instruerer USAs president Donald Trump en stopp av landets finansiering av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Trump opplyste om at han har bedt myndighetene om dette under tirsdagens pressekonferanse om koronaviruset ved Det hvite hus.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal amerikanske myndigheter nå gjennom gå virusadvarsler sentrert rundt Kina og WHO.

– WHO har sviktet

Under pressekonferansen fortalte Trump at gjennomgangen vil gjennomgå WHOs «rolle i å grovt feilhåndtere utbruddet», skriver CNN.

– WHO har sviktet i å skaffe, undersøke og dele informasjon, sa Trump og la til at organisasjonen ikke hadde undersøkt om rapportene fra Kina var til å stole på.

– Andre nasjoner og regioner som fulgte WHOs retningslinjer og holdt deres landegrenser åpne til Kina, akselererte pandemien rundt omkring i verden, sier Trump.

Han gikk langt i å gi WHO skylden for omfanget av koronapandemien og hevder utallige liv og økonomiske ødeleggelse kunne vært spart dersom WHO hadde gjort jobben og sendt medisinske eksperter til Kina for å undersøke situasjonen.

Ifølge The Washington Post har WHO fått kritikk for å respondere tregt på virusspredningen. Ifølge avisa var tiltaket om å kutte utbetalinger ventet denne uka, etter at Trump-administrasjonen og flere Trump-allierte gjentatte ganger har kommet med kritikk.

Da pressemøtet åpnet for spørsmål, spurte en reporter hvorfor akkurat nå var den rette tiden å stoppe utbetalingen.

– Vi har en lang liste med problemer med dem, som har gått over flere år. Dette skulle ha blitt gjort av tidligere administrasjonser, sier Trump.



– Katastrofal beslutning

I helgen publiserte New York Times en artikkel som viste til at presidenten ikke tok grep tidlig i utbruddet, til tross for advarsler fra helsemyndigheter og eksperter, og han kritiserte avisen kraftig under mandagens pressemøte. Trump har ved gjentatte anledninger pekt på sin beslutning om å innføre reiserestriksjoner fra Kina som bevis på at han tok grep tidlig, og gjentok dette tirsdag.

– Det var en katastrofal beslutning å være i mot reiserestriksjoner fra Kina og andre land, sier Trump.

Ifølge New York Times anbefalte WHO ikke å innføre reiserestriksjoner til områder med utbrudd i februar i år, og organisasjonen uttalte da at de ikke så på dette som en effektiv måte å kjempe mot spredningen.