Det bekrefter Rosenborg på sine hjemmesider.

Rosenborg opplyser at klubben har valgt å benytte seg av en opsjon i kontrakten med Horneland.

Treneren har forlenget avtalen med ett år.

– Et samlet styre mener Eirik er den rette mannen til å lede Rosenborg videre. Han fikk en vanskelig start i klubben i fjor, men laget har vist en fin utvikling og starten på dette året har vært bra, sier styreleder Ivar Koteng til RBK.no.

– Eirik har vist seg som en sterk og tydelig leder i Rosenborg. Han har ledet klubben støtt gjennom en turbulent periode og kommet styrket ut. Vi tror at han kan ta klubben tilbake der vi hører hjemme: på toppen av tabellen, sier Koteng.

Horneland er glad for at klubben ønsket han med videre.

– Jeg er glad for tillitserklæringen styret har vist meg, med tanke på å ta ut opsjonen som ligger i avtalen. RBK er en fantastisk klubb, og vi skal sammen klare å ivareta arven og ta oss tilbake til toppen, sier Horneland.

Allerede søndag kunne TV 2 melde at Rosenborg og Horneland var enige om en kontraktsforlengelse.

45-åringens nåværende kontrakt gikk ut etter 2020-sesongen, men sportslig leder Mikael Dorsin gikk langt i å bekrefte at haugalendingen blir værende på Lerkendal i overskuelig framtid.

– Vi har ikke startet opp med serien ennå, og når den forskyves, er det naturlig at han får fortsette, sa svensken.

Hovedpersonen selv var da noe mer hemmelighetsfull, men signaliserer samtidig at han gjerne fortsetter på Lerkendal.

– Vi ønsker å utvikle RBK videre. Det er det ingen tvil om, men vi skal ta den prosessen internt og melde det ut når vi er ferdige, varslet Horneland.

Han var klar på at kommende sesong skal bli adskillig bedre enn i 2019.

– Det er ingen tvil om at 2020 blir bedre enn 2019. Vi er på et helt annet nivå enn i fjor. Det er et godt steg opp til Molde, men vi skal jobbe for å ta inn forspranget. Vi blir bedre for hver dag, mente Horneland.