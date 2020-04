Erna mangler to sentrale verktøy

Og nettopp mangelen på vaksine og mangelen på tester gjør gjenåpningen av samfunnet svært krevende å kommunisere for statsminister Erna Solberg (H) og landets helsemyndigheter. Det skal lite til for at epidemien blomstrer opp igjen før vi har disse verktøyene på plass.

Risikerer kaotiske tilstander

Da regjeringen innførte tiltakene, så var det etter at nabolandet Danmark hadde gjort det. Det var et stadig økende press fra kommuner, skoler, idrettslag kulturinstitusjoner og andre som innførte egne smitteverntiltak. Kravet var felles nasjonale regler. Det var et sterkt behov for ledelse. Da beslutningen om nedstengning ble tatt, var oppslutningen stor.

Statsministeren står overfor en vel så krevende oppgave i å lede arbeidet med lage kjøreregler som vil gjøre det trygt åpne opp. Men ikke bare det, Erna Solberg er også avhengig av at folk opplever det som trygt å sende ungene til barnehagen og skolen, å gå til frisøren, fysioterapeuten osv. Kommunikasjonen av nye tiltak og kjøreregler er vel så viktige som reglene i seg selv.

Hvis ikke vil det raskt bli kaotiske tilstander, hvor folk i mindre grad lytter til myndighetene og i større grad googler seg frem til egne private smitteverntiltak av høyst ulik karakter. Da kan vi fort vende tilbake til de uoversiktlige døgnene før 12. mars, da regjeringen innførte tiltakene. Oppslutningen om myndighetenes råd og regler kan svekkes. Smittekurven kan begynne å stige igjen.

Om det var en krevende jobb å lede landet inn i en historisk nedstenging, kan jobben med å lede oss ut av den fort bli mye mer krevende for Erna Solberg.