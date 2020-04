Koronapandemien gjør at Frankrike setter en stopper for alle idrettsarrangement med store tilskuermasser frem til midten av juli.

Ifølge avisen Le Dauphiné Libéré sikter nå Tour de France-arrangøren ASO seg inn på 29. august–20. september som nye datoer for rittet, som skulle startet 27. juni.

Den franske avisen hevder at den sitter på eksklusiv informasjon om at Tour-starten går i Nice 29. august, og at det blir målgang opp Champs-Élysées i Paris 20. september.

De nye datoene vil gi rytterne mulighet til å lade opp til Touren med andre ritt, ifølge avisen.

Sykkelstjernen Alexander Kristoff var denne sesongen ikke tiltenkt en startplass i syklingens gjeveste ritt. Istedenfor skulle han syklet avlyste Giro d'Italia i mai.

Tror på Tour-plass

Men de omrokeringene som nå skjer på grunn av viruset, gjør at 32-åringen øyner en plass på UAE Team Emirates om Touren skal sykles senere.

– Ja, alt er jo litt i det blå nå med hvilke løp man skal sykle når det kommer i gang igjen. Jeg tror alt blir gjort om på, og man må se hvilke ryttere som er i form og hvem som har fått trent på hva, sier Kristoff til TV 2.

Han regner seg som heldigere stilt nå enn andre proffsyklister.

– Blir det en Tour de France, er det godt mulig jeg er med der likevel. Jeg har hatt en fordel av å kunne trene bedre enn kolleger og konkurrenter siden vi ikke ha hatt helt lockdown eller portforbud i Norge. Slik sett er det en fordel for meg, sier Kristoff.

Han er i god form etter å ha tilbragt de siste ukene i vintertreningsmodus i stavangerområdet med lange sykkelturer og styrketrening.

Lagkamerat fikk korona

Mannen som lagledelsen i UAE ga spurtrollen i Tour de France – som Kristoff har hatt tidligere – var kolombianske Fernando Gaviria. Han fikk korona i Emiratene og måtte være lenge i karantene der, men er nå omsider kommet seg hjem til Colombia.

– Han er lettrent og nok fremdeles høyaktuell til Tour-laget, men vi får se hvordan det blir satt sammen. Det blir nok veldig mange løp til høsten, så alle må i aksjon, tror Kristoff.