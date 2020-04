Flere medier, deriblant Sky Sports News, melder tirsdag at Newcastle-eier Mike Ashley er i ferd avslutte sitt 13 år lange eierskap av klubben.

Sky Sports News melder at investorgruppen PCP Capital Partners og Saudi Public Investment Fund (PIF) er blitt enig med Ashley om å overta eierskapet i Newcastle for 300 millioner pund.

Leder i Toon Army Norway, Audun Hageskal, er glad for at Mike Ashley nå omsider kvitter seg med eierskapet på St. James Park.

– I årevis har fansen ventet på et oppkjøp, og ryktene har vært tidvis nærmest som et mareritt for oss. Dette fordi vi har ønsket et salg av klubben mer enn noe annet, samtidig som vi gang etter gang har blitt skuffet fordi avtaler ikke har blitt gjennomført, sier Audun Hageskal til TV 2.

Audun Hageskal i Toon Army Norway.

– Så konkret som det vi nå ser, har ikke ryktene vært tidligere, og det er vanskelig å ikke ta det seriøst når det kommer fra stadig mer troverdige kilder. Selvsagt blir man likevel skeptisk på grunn av tidligere skuffelser, konstaterer supporterlederen.

Kodenavn: «Project Zebra»

The Saudi fund (PIF) er kontrollert av Prince Mohammed bin Salman, og han vil sikre seg 80 prosent av aksjene i klubben dersom handelen blir verifisert.

Amanda Staveley i PCP Capital Partners vil sikre seg ti prosent av eierskapet i klubben, samtidig som hun vil få en sentral rolle i driften av klubben. De siste ti prosentene vil være kontrollert av milliardærbrødrene David og Simon Reuben. De to eier flere store eiendommer i Newcastle-området, inkludert byens arena for motorsport.

Dersom Premier League godkjenner oppkjøpet av Newcastle, har de nye eierne lovet at de vil bidra med massive øremerkede investeringer i klubben.

Ifølge Sky Sports News skal samtalene med PCP og PIF og Ashley ha pågått de siste tolv månedene, og oppkjøpet av Newcastle skal ha fått kodenavnet «Project Zebra» – inspirert av Newcastles berømte hvite og sorte drakter.

– Vanskelig å ikke begynne å drømme

Audun Hageskal i Toon Army Norway mener den nye eiergruppen må bevise at de virkelig vil satse på klubben.

– Klubben, supporterne og byen fortjener en eier som kan løfte Newcastle tilbake til toppen av engelsk fotball. Potensialet og engasjementet som ligger der er enormt. Det mangler bare de økonomiske ressursene som kreves for å nå toppnivået i dagens fotball, sier han, og fastslår:

– Jeg snakket selv med en god venn som jobber i klubben i dag, og synes han oppsummerte situasjonen godt - «it could take us from zero money to one of the richest clubs in the world». Det er vanskelig å ikke begynne å drømme når man hører slike ting.