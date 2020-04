Høie nekter å svare på konsekvensen av forvirring på sykehjem

Tirsdag ettermiddag ble Høie foreholdt en kartlegging som TV 2 har gjort. Den viser at 26,7 prosent av lederne på Oslos sykehjem har hatt utfordringer med å tolke Folkehelseinstituttets (FHI) karanteneregler.

– FHI har hatt tilbud om kursvirksomhet for de som jobber i helsetjenesten. Dette gjør de for å gi god veiledning. Det var stor deltakelse før påske, og jeg håper at mange har fått svar, svarte helseministeren.

– Hva tenker du da om at lederne har hatt utfordringer med å tolke regelverket?

– Det er sånn at det har vært nødvendig å endre karantenereglene underveis. Vi har understreket at det er viktig å følge med på FHI sine nettsider for å oppdatere seg på de gjeldende reglene, svarer Høie.

Taus om konsekvenser

– Hvilke konsekvenser kan det ha når ledere på sykehjem har problemer med å forstå reglene?

– Det er viktig at de setter seg inn i reglene. At de er endret noen ganger, gjør det vanskelig å følge med, men det må de faktisk gjøre. Nå har reglene vært stabile lenge. Jeg regner med at de er enklere å forstå nå, sier Høie.

– Men faktum er likevel at man i en periode har hatt utfordringer med å forstå reglene. Hvor alvorlig er det?

– Jeg oppfatter at FHI har hatt gitt god opplæring. Karantenereglene ble endret noen ganger i begynnelsen, men nå har de vært stabile over tid, så jeg regner med at de er enklere å forholde seg til nå.

– Du svarer ikke på spørsmålet. Jeg lurer på om du synes det er alvorlig at de har hatt problemer med å forstå regelverket?

– Jeg oppfatter at regelverket har vært stabilt over tid, så nå er det enklere å forholde seg til, gjentar Høie.

Vil ikke svare

– Spørsmålet er likevel: Er det alvorlig at de tidligere har hatt problemer med å forstå regelverket?

– FHI har hatt et opplæringstilbud. Reglene har vært mer stabile over tid, så nå regner jeg med at de er enklere å forholde seg til.

– Tidligere har reglene vært endret hyppig. Er det alvorlig at man har hatt problemer med å forstå regelverket til FHI?

– Ja, men det var nødvendig å gjøre endringer i karantenereglene i begynnelsen, fordi situasjonen utviklet seg. Nå har de vært stabile over tid, og da forventer jeg at de er enklere å forholde seg til.