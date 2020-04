Legens anbefaling er krystallklar

Kan digitale stikktermometer til litt over hundrelappen måle seg mot de langt dyrere øre- og panne termometrene? TV 2 hjelper deg har testet tre digitale stikktermometer, to øretermometer og tre pannetermometer.

Se hele resultatet av testen nederst i artikkelen.

Stor prisforskjell

Artist og småbarnsmor Mariann Thomassen har testet alle termometrene på seg selv, og vurdert hvilket hun synes er lettest å bruke.

— I Thomassen-Asmyr-familien har vi sånne digitaltermometre som man stikker opp i rumpestumpen, sier Thomassen til TV 2 hjelper deg.

Hun forklarer at hun aldri har prøvd pannetermometer før, og at familien tidligere har valgt å «gjøre det på gamlemåten».

Mariann Thomassen tester pannetermometeret fra Braun. Foto: TV 2 hjelper deg.

— Det kan hende vi får oss en positiv overraskelse, sier Thomassen.

Prisen på termometrene Thomassen skal teste, varierer stort. De billigste i testen er de digitale stikktermometrene, som koster litt over hundrelappen. Testens dyreste febertermometer, Braun no touch 3-i-1 pannetermometer, ligger på nesten 800 kroner.

Billig og bra

De digitale stikktermometrene koster mellom 120 og 130 kroner. Foto: Martin Habbestad/TV 2 hjelper deg

Hos Justervesenet har alle termometrene gjennomgått en teknisk test for å kontrollere hvor nøyaktig de måler temperatur. De digitale stikktermometrene fra LloydsPharmacy, Microlife og Medicare målte alle innenfor usikkerheten riktig temperatur hos Justervesenet.

Øre- og pannetermometrene har også blitt testet hos Justervesenet. Disse ble målt ved hjelp av strålingstermometri.

— Det vi har målt på øretermometrene har vist at de oppfører seg som forventet. Så de måler innenfor usikkerheten riktig temperatur, sier senioringeniør ved Justervesenet, Karsten Opel.

Opel understreker likevel at de kun har gjort målinger på ett termometer av hver modell og at resultatene derfor kun gjelder de testede eksemplarene.

Utfordrende å teste

Pannetermometrene var utfordrende for Justervesenet å teste. Ved metoden som ble brukt, viste termometrene høyere temperatur enn det de skulle. Justervesenet antar at dette er fordi pannetermometrene i kroppsmodus automatisk korrigerer temperaturen for å kunne gjengi kroppens kjernetemperatur, som er forskjellig fra pannetemperaturen.

Pannetermometrene fra LloydsPharmacy og Marianns favoritt, Ridian, målte innenfor usikkerheten riktig temperatur i objekt- og overflatemodus.