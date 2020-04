For mange har det vært krevende å skulle begrense den sosiale omgangen i påsken. Politiet har fått meldinger om fester, og helsemyndighetene måtte gå ut å advare mot såkalte «superspredere».

– Jeg har nok vært litt bekymret i helgen når det gjelder de stedene man har sett at det er fester blant de unge. Her må vi fortsette å oppfordre så godt vi kan til at rådene skal overholdes, sier justisminister Monica Mæland.

Fortsatt en regel om fem personer

Ifølge fungerende assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, er det viktig at vi fremdeles fortsetter å holde på regelen om maks fem personer og to meters avstand.

– Grunnen til at det er viktig er at dersom vi får et oppbluss av dette viruset, noe vi kan få, så vil det spre seg veldig fort hvis vi ikke følger de reglene. Da blir det kanskje nødvendig med strengere tiltak som vi ønsker å unngå.

Nakstad påpeker at den beste forsikringen vi kan ha mot strengere tiltak, er å følge de tiltakene som nå gjelder.

Ikke nok med bare god avstand

Også fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Frode Forland, mener det er viktig at man respekterer regelen om maks fem personer.

– Dette tallet er satt for å unngå at folk kommer sammen i store grupper. Vi vet fra studier i andre land at det å være mange sammen i små rom er en veldig farlig smittesituasjon, understreker Forland.

– Så man kan ikke være sammen 6 -7 personer så lenge avstanden er god?

– Vi åpner ikke for det nå, men det er sånn at på mange arbeidsplasser så er det kanskje mange flere enn fem i et større rom hvor folk har behov for å være sammen. I de situasjonene gjelder ikke det absolutte kravet, sier Forland.

Ekstra god avstand på trening

I mange situasjoner må også avstanden være mer enn to meter. Mange treningsformer som løping eller sykling, er eksempler mener Nakstad.

– Tommelfingerregelen bør være at dersom man jogger flere sammen i en gruppe, så bør man holde ekstra god avstand. Særlig hvis man løper bak hverandre.

Han peker på at det er forskning som har tatt for seg spørsmålet om smitte ved trening.

– Hvis man sykler må man ha ekstra god avstand og kanskje ikke sykle «på rulle» slik man er vant med når man trenger til konkurranser, men spre seg mer.