Mandag ble det kjent at Larson var utestengt av både Nascar og laget etter å ha brukt ordet «nigger» mens han deltok i motorsportgigantens såkalte iRacing-serie.

Dagen etter har Chip Ganassi Racing gitt Larson beskjed om å finne seg noe annet å gjøre, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Etter å ha tenkt seg nøye om, har Chip Ganassi Racing bestemt seg for å avslutte sitt forhold til fører Kyle Larson. Som vi har sagt før, var Kyles kommentarer både støtende og uakseptable, særlig med tanke på verdiene vår organisasjon står for, heter det i en uttalelse.

– Mens vi evaluerte situasjonen sammen med alle de relevante aktørene, ble det åpenbart for oss at dette var den eneste passende avgjørelsen vi kunne ta, skriver laget videre.



Bilsport-fans kunne se og lytte til førerne via strømmetjenesten Twitch, og Nascar-stjernens kommentar ble lagt merke til av mange.

Larson, som er halvt japansk, har selv beklaget episoden på det dypeste i en video han har publisert i sosiale medier. Han sier blant annet at han sa et ord som «aldri noen gang skal brukes».

Kostbar feil

27-åringen var på utgående kontrakt med sitt lag, og han var inntil søndag regnet som nummer én blant de kommende såkalte «free agents» i Nascar-sirkuset.

Ifølge AP kan rasismeepisoden koste ham et tosifret antall millioner dollar, altså over 100 millioner kroner. Han står nå uten arbeidsinntekt, og det er ikke usannsynlig at det kan komme økonomiske reaksjoner fra Larsons sponsorer.

Den eneste sponsoren som har uttalt at han fortsatt står bak Larson, er presidenten i selskapet Plan B Sales and Marketing, Brent Powell. Han sier at Nascar-føreren har ringt ham personlig for å fortelle at han angrer på det som skjedde.

