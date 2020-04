Utsettelsen av sommer-OL i Tokyo passet bedre for Grace Bullen enn mange andre. Landslagsbryteren tok EM-gull i februar og er regnet som en stor medalje-kandidat til OL i Tokyo.

– Vi valgte å ta en sjekk av kroppen min uka før OL-kvalifiseringa i mars. På MR-bildet fant vi en kneskade som burde ha vært operert for over to år siden, sier Grace Bullen til TV 2.

Som all annen idrett ble også bryternes OL-kvalifiseringsstevner utsatt.

– Jeg hadde ikke operert kneet mitt om OL-kvalifiseringen hadde gått som planlagt.

Men med OL og OL-kvalifisering utsatt ett år valgte bryteren fra Fredrikstad å gjennomføre operasjoen.

Heldig

– Jeg var heldig med tidspunktet og tilfeldighetene ved at OL ble utsatt, sier Bullen.

Hun har haltet rundt på krykker de siste ukene, men er nå tilbake i trening.

– Jeg får et ekstra år til å bli enda bedre på det jeg vet jeg er bra på. Nå har jeg god tid til å forbrede meg, og trene til et OL som skal forme idrettskarrièren min.