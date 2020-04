Lot som om kona var dødelig koronasyk – nå er David (43) mistenkt for drap

23. mars fikk naboene i Jupiter i Florida en tekstmelding fra Gretchen Anthony (51).

Der stod det at hun hadde vært innlagt på sykehus etter å ha fått påvist koronaviruset.

Hun skrev at hun at hun nå ble holdt tilbake av det amerikanske folkehelseinstituttet, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Etter tekstmeldingen ble det helt stille fra henne, og hun svarte ikke på noen av naboenes bekymrede spørsmål.

Flere syntes at tekstmeldingen var underlig, og de fryktet at noe hadde skjedd med henne.

26. mars kontaktet Gretchen Anthonys bekymrede familie politiet.

Avslørt av overvåkningsvideo

NBC skriver at det i politiets rapporter står at Gretchen ikke hadde vært innlagt ved noen av regionens sykehus.

Den siste gangen noe hadde sett henne i live, var 20. mars, da hun stod utenfor leiligheten sin i Sunshine Drive.

FUNNET: Gretchen Anthonys mørkeblå Mini Cooper ble funnet utenfor Jupiter Medical Center. Foto: Politiet

Politiet fant Gretchen Anthonys bil, en mørkeblå Mini Cooper, på en parkeringsplass ved sykehuset som ble nevnt i tekstmeldingen, Jupiter Medical Center.

Veska hennes var fortsatt i bilen.

En overvåkningsvideo viste at bilen 24. mars ble kjørt til sykehuset av det politiet beskriver som en «høy, hvit mann».

Gretchen Anthonys fraseparerte ektemann David Anthony (43) er to meter høy, og ble raskt mistenkt i saken.

En måned tidligere sendte paret inn skilsmissepapirene sine til en domstol i Florida, skriver People.

Og, bare to dager før Gretchen Anthony sist ble sett i live, hadde David Anthony blitt løslatt mot kausjon etter å ha blitt arrestert i Riviera Beach.

Reagerte på Facebook-oppførsel

En nabo fortalte politiet at hun den siste tiden hadde reagert på Gretchen Anthonys oppførsel i sosiale medier.

Naboen mente at språkbruken var endret, og at den minnet om David Anthonys måte å ordlegge seg på.

Plutselig fikk Gretchen Anthonys mor en melding fra det som tilsynelatende var datteren, hvor hun skrev at hun var satt på respirator ved et større sykehus i regionen.

Da politiet tok kontakt med sykehuset, var hun ikke registrert som pasient der. Forrige gang hun var blitt registrert på et sykehus, var i 2008.

De fant også ut at hennes forsikringsselskap ikke var blitt varslet om at 51-åringen trengte medisinsk hjelp.

Grufullt skrik

Politiet gikk dør til dør i nabolaget for å forhøre seg med naboene, og de fikk raskt vite at det noen dager tidligere hadde kommet et grufullt skrik fra leiligheten hennes.

– Nei, ikke gjør det, skal en kvinne ha ropt.