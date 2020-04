KrF vil hente flyktningebarn til Norge: – Vi gir oss ikke!

– Jeg hører at også ledelsen i partiet er tydelig på det at her gir vi oss ikke før vi har fått gjennomslag, så jeg har stor tro på at vi skal komme fram til en løsning, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold til TV 2.

Regjeringen har tidligere sagt nei til å ta imot mindreårige asylsøkere fra Moria og andre flyktningleire på de greske øyene, men presset fra KrF bare øker.

– Vi får henvendelser hver eneste dag fra våre tillitsvalgte og medlemmer over hele landet om at KrF må stå på for barna, som lever i en menneskelig tragedie, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til TV 2.

Står på i regjeringen

I påsken signerte KrFs tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og partiets tidligere statsråder Knut Vollebæk, Laila Dåvøy og Hilde Frafjord Johnson et opprop fra 19 tidligere regjeringstopper om å ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria.

Grøvan forventer nå at KrFs statsråder i regjeringen står på og får en til en avtale om å hente flyktningebarn fra Hellas til Norge.

– Ja, det gjør jeg. Jeg har veldig god kontakt med våre folk i regjeringen, og jeg vet de deler mitt engasjement i dette, så vi kommer til å stå på og gir oss ikke før vi har fått et gjennomslag for å hente til Norge noen av disse barna, som lever under helt uverdige forhold, sier han.

– Hvorfor er dette så viktig for KrF?

– Dette er nestekjærlighet og omsorg i praksis, vi har råd til å gjøre det, vi har kompetanse og alle forutsetninger for å få dette til, sier Grøvan.

Listhaug setter Norge først

Ti europeiske land er blitt enige om å fordele 1.600 flyktningebarn fra Moria-leiren mellom seg, blant dem Tyskland, Finland og Frankrike.

– Når vi har en felles europeisk enighet må vi kunne ta et lite antall til Norge. Den smittefaren som alltid er med å flytte mennesker klarer vi å håndtere med den kunnskapen og kompetansen vi har i Norge i dag, sier KrFs parlamentariske leder.

Frps nestleder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug er derimot sterkt imot at Norge skal følge de andre europeiske landene.

– Jeg synes det er helt uvirkelig at man kommer med sånne forslag nå. Det er hundretusenvis av nordmenn som er permittert, tusenvis av norske bedrifter som står på randen av konkurs og mange er redd for fremtiden, så nå må vi sette norske interesser i høysetet, sier Listhaug til TV 2.

– Er det ikke mulig å tenke både på seg selv og andre samtidig?