Kystmat: Lefserull med røkelaks og rødløk

3. Pisk eggehvitene luftige og bland det med saltet. Fordel blandingen på toppen og sidene av fisken. Fisken skal dekkes helt.

4. Sett fisken i ovn på 250 ºC i 45–50 minutter. Kjernetemperaturen skal bli 53 grader når du tar den ut, da stiger den et par grader til før servering og blir perfekt saftig inni.

5. Fisken presenteres hel ved bordet, og så kan man kakke av saltskorpa og ta ut det saftige, smakfulle kjøttet og servere det umiddelbart. Server gjerne med kokte poteter og en god smørsaus.

TIL Å DØ FOR?: Finn oppskriften på Trond Mois oppskrift under. Foto: TV 2

Kamskjell to die for – Mois siste måltid

Nok til 1 døende

Ingredienser:

12 kamskjell

6 ss smør

1 sjalottløk

2 dl fløte

1 bunt gressløk

1 lite glass lakserogn

saften fra ¼ sitron

3 ss olivenolje

3 ss kapers

salt og svart pepper

Fremgangsmåte:

1. De ferdig rensede kamskjellene legges på en matpapirbit. Snitt dem i ruter, 3–4 mm dype, på toppen. Krydre med salt og pepper.

2. Varm opp en stor stekepanne og ha i smøret. Når smøret er blitt brunt, tar du alle kamskjellene samtidig og legger dem med den krydrete og rutete siden ned. Dette gjøres ved å ta hånden under matpapirbiten og snu dem rundt samtidig som du legger dem i den varme pannen.

3. Kamskjellene skal ikke stekes for lenge, og ikke på for høy eller lav varme! Dette er livsviktig. De skal kun stekes på den ene siden, til varmen begynner å trenge igjennom på sidene og de fremdeles er rå på toppen! Dette kan ta alt fra 30 sekunder til 2 minutter. Temperaturen er viktig. Det skal være så varmt at det freser lett i pannen, og smøret skal holde seg brunt, men må ikke bli for mørkt i fargen. Er varmen for svak, blir kamskjellene kokt – det er det verste som kan skje.

4. Idet kamskjellene er klare, har du dem rett over på tallerkenen de skal serveres på.

5. Så tar du finhakket sjalottløk, fløte og 2 ss smør og koker dette til det tykner. Smak til med salt, pepper og litt sitronsaft, og ha i lakserogn og gressløk.

6. Kapersene stekes sprø på forhånd i olje.

7. Ha rikelig med saus over kamskjellene, og topp med kapers.

8. Drikk chablis til, spis masse, nyt – og ta farvel!

DEILIG DESSERT: Under finner du oppskriften på denne herligheten. Foto: TV 2

Hjemmelaget ricotta-iskrem med honeycomb

Ingredienser:

Iskrem:

960 g ricotta

4,8 dl H-melk

2,4 dl sukker

4,8 dl fløte

1 ts vaniljeekstrakt

2 klyper salt

4 eggeplommer

Honeycomb:

300 g sukker

3 ss lys sirup

0,5 dl vann

3 ss honning

3 ss bakepulver

Fremgangsmåte:

1. Varm opp ricotta, melk, sukker, fløte, vaniljeekstrakt og salt på lav varme i en kjele, og kok til en jevn masse.

2. Skill ut eggeplommer og ha dem i en bolle. Hell over halvparten av ricotta-blandingen mens du pisker.

3. Hell blandingen med eggeplommer tilbake i kjelen på lav varme. Må nå ikke kokes.

4. La blandingen tykne til den ligner vaniljesaus.

5. Sett blandingen på kjøl til basen er kald, og kjør i iskremmaskin.

6. Nå skal du lage en luftig karamell som kalles honeycomb, ved å koke sukker, sirup, vann og honning til karamell i en stor kjele.

7. Når karamellen har fått nøttebrun farge, har du i 3 ss bakepulver og rører kraftig med en tresleiv. Karamellen vokser kraftig og må helles på et brett.

8. Sett karamellen til kjøling. Bryt opp og ha over isen ved servering.