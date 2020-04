Storbyenes rotter er kraftig rammet av koronakrisen. Stengte spisesteder og markeder, gjør at gnagerne har mistet store deler av sin normale matkilde, melder NBC News.

Flere storbyer verden over melder om et økende antall rotter ute i gatene. Det er ikke fordi bestanden har økt, men rett og slett fordi rottene må ut av gjemmestedene sine for å lete etter alternative matkilder.

– Når restauranter plutselig stenger i tusentall, og de rottene som levde av restavfallet fra de restaurantene plutselig ikke får mat, da har de bare noen få alternativer, sier skadedyrekspert, Bobby Corrigan, til NBC News.

Alternativene han nevner er kannibalisme og «rottekrig».

– Rottene vil erobre nye territorier, og ulike «rottehærer» vil braske sammen. Den sterkeste «hæren» vinner og får råderett over området, sier han og sammenligner rottenes oppførsel med menneskelig krigføring.

En rotte angriper en spurv i en folketom gate i Ronda, i Sør-Spania. REUTERS/Jon Nazca Foto: Jon Nazca

Rottene som kriger vil ikke bare slåss om matrester, men de vil også spise hverandre, eller ungene sine.

Storbyer som Bangkok, New Orleans og New York har alle sett en økning i antall rotter i gatene på grunn av pandemien. En video fra Burboun Street i New Orleans som viser gigantiske rotter i gatene har gått viralt.

– Situasjonen driver rottene til vannvidd, sa borgermester LaToya Cantrell under en pressekonferanse i mars.

– Disse rottene er sultne, så vi vil at de skal forsyne seg av lokkematen vår, uttalte leder for skadedyrenheten i New Orleans, Claudia Riegel, til The Times-Picayune.