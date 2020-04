«One World: Together At Home» er en globalt sendt spesialsending til støtte for kampen mot Covid-19-pandemien, som i Norge vil vises live på TV 2 Sumo – gratis og uten registrering – lørdag 18. april kl. 20.00-04.00.

Det sendes også en totimers spesial på TV 2s hovedkanal natt til søndag 19. april kl. 02.00-04.00 og på TV 2 Sumo (gratis og uten registrering), med reprise på TV 2 19. april klokka 11.00 og 22.45.

Programmet vil være tilgjengelig i sin helhet på TV 2 Sumo i 72 timer etter eventet er over.

Vil vise fellesskap

Initiativtakere til «One World: Together At Home» er den internasjonale interesseorganisasjonen Global Citizen, og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hensikten er å vise fellesskap blant mennesker som på en eller annen måte er rammet av Covid-19 - og vil også hylle og støtte hardtarbeidende og heltemodig helsepersonell som utfører livreddende arbeid langs «frontlinjene».

Eventet er laget i samarbeid med Lady Gaga.

Store artister - og andre kjente personligheter - som Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong fra Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan og Stevie Wonder med flere vil ta del i sendingen.

ÉN VERDEN SAMLET: Slik ser logoen til det verdensomspennende eventet ut.

Fallon, Kimmel og Colbert

De amerikanske talkshowprofilene Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel og Stephen Colbert leder sendingen.

– Vi i TV 2 er glade for å kunne være med på dette i form av å formidle det til norske seere via våre plattformer. Dette er en hyllest og støtte til alle som nå er rammet av krisen, og spesielt til helsearbeidere som står i frontlinjen i den kampen som nå utkjempes over hele kloden, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

I førstelinja

«One World: Together At Home» er ikke en TV-innsamling

Det er et historisk event, det første globale i sitt slag, til støtte for den heroiske innsatsen helsearbeiderne legger ned i den situasjonen vi nå står i, samt til støtte for Verdens helseorganisasjon i den globale kampen mot Covid-19.

I sendingen kommer beretninger fra helsepersonell som har stått i førstelinja i møte med Covid-19.

Vi får også høre filantroper, regjeringer og bedrifter som forplikter seg til å støtte og utstyre helsearbeidere over hele verden med masker, beskyttelsesdrakter og annet essensielt utstyr, samt lokale veldedige organisasjoner som bidrar med mat, tilflukt og helsebehandling til dem som trenger det mest.

Fra norsk hold kommer statsminister Erna Solberg til å være delaktig i sendingen.